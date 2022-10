Nach Zusammenbruch: Vorsichtige Entwarnung bei TeBe-Verteidiger Bähr

Nach dem Zusammenbruch von Abwehrspieler Lucas Bähr am Sonntag in der Regionalliga-Partie gegen Energie Cottbus, kann sein Klub Tennis Borussia Berlin mittlerweile leichte Entwarnung geben.

Als Nicolas Wähling am Sonntag in der 54. Minute das 2:0 für Energie Cottbus auswärts bei Tennis Borussia Berlin schoss, da machte sich kurz Erleichterung breit, in diesem Fall bei den Gästen. Erleichterung, weil haushoch überlegene Cottbuser lange Zeit anrannten, den Schlüssel zum vorentscheidenden zweiten Treffer aber lange nicht fanden.

Wenige Augenblicke später sollte sich das alles als vergleichsweise unwichtige sportliche Randnotiz herausstellen, da Berlins Verteidiger Luca Bähr noch vor dem Anstoß ohne gegnerische Einwirkung am eigenen Strafraum zu Boden sank und beinahe regungslos liegen blieb. Betreuer beider Mannschaften und Mitspieler eilten herbei, bauten zeitweise einen Sichtschutz auf, um die medizinische Versorgung in aller gebotenen Abgeschiedenheit zu ermöglichen. Dass beim Spiel, das immerhin knapp 1500 Fans besuchten, keine Sanitäter anwesend waren, stattdessen Rettungsdienst und Notarzt nach Bährs Zusammenbruch erst extra per Notruf angefordert werden mussten, erstaunte einige Beobachter.

Wie dem auch sei, schon während der Erstversorgung zeigten TV-Aufnahmen, dass sich Bährs Brustkorb hob und senkte, was düstere Erinnerungen an den dramatischen Kollaps des dänischen Nationalspielers Christian Eriksen bei der 2021 stattfindenden Europameisterschaft zumindest etwas in den Hintergrund drängte.

Zusammenhang mit Corona?

Immerhin konnte TeBe-Vorsitzender Günter Brombosch nach dem Spiel vorsichtige Entwarnung geben: "Es war vieles zu befürchten. Aber wir haben die Mitteilung vom Rettungsdienst, dass es keine lebensbedrohlichen Umstände gibt." Der Vereinschef bestätigte, dass der Spieler kürzlich eine Corona-Infektion hatte. "Ob der Schwächeanfall mit der Corona-Infektion zusammenhängt, kann ich nicht beurteilen", so Brombosch. Zudem kündigte er eine interne Aufarbeitung der Vorfälle an. Insbesondere, warum kein Rettungswagen vor Ort war.

Nach der Unterbrechung wurde weitergespielt, Cottbus erhöhte in am Ende doppelter Überzahl noch auf 4:0. Freuen konnte sich FCE-Trainer Claus-Dieter Wollitz unter dem Eindruck der Geschehnisse nicht: "Nach so einem Spiel ist das Ergebnis zweitrangig. Es ist ein unangenehmer Tag."