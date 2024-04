Nach Zusammenbruch: Olsson macht "große Fortschritte"

Der 46-malige schwedische Nationalspieler Kristoffer Olsson macht nach einem Zusammenbruch im Februar gesundheitlich "große Fortschritte". Das teilte sein dänischer Klub FC Midtjylland mit.

Der dänische Erstligist FC Midtjylland hat am Sonntag Auskunft über den Gesundheitszustand von Kristoffer Olsson gegeben. Seit seiner Verlegung in eine Rehabilitationsklinik für neurologische Störungen habe der Spieler "sowohl motorische als auch verbale Fähigkeiten" wiedererlangt. Der Klub spricht von einer "beachtlichen" Entwicklung: "Mittlerweile trainiert er aktiv dafür, wieder gehen zu können und kann schon wieder selbstständig essen."

Dennoch stehe Olsson weiterhin vor "kognitiven Herausforderungen". Ob er jemals wieder völlig gesund werde, sei ungewiss, schrieb sein Klub. "Dennoch sind die Spezialisten im Behandlungszentrum ermutigt von den Schritten, die Kristoffer unternommen hat." Olsson werde von seiner Familie und Teilen des Klub-Stabes betreut.

"Es ist atemberaubend, Kristoffers Kampf gegen die Krankheit mitzuerleben", sagte Midtjyllands Geschäftsführer Claus Steinlein: "Seine positive Einstellung, sein Kampfgeist und sein unermüdlicher Siegeswille inspirieren uns alle."

Seltene Krankheit

Olsson hatte am 20. Februar in seiner Wohnung das Bewusstsein verloren und war anschließend in das Universitätskrankenhaus in Aarhus eingeliefert und künstlich beatmet worden. Dort ergaben Untersuchungen, dass sich durch eine seltene Entzündung der Blutgefäße mehrere Blutgerinnsel im Gehirn des 28-Jährigen gebildet hatten.

Der Mittelfeldspieler zählte zu den Führungsspielern bei dem dänischen Spitzenklub. Für die schwedische Nationalmannschaft hat er bislang 46 Länderspiele bestritten, auch bei der EM 2021 lief er in allen vier Spielen der Schweden von Beginn an auf.