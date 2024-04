Nach Zusammenbruch: Ndicka darf wieder trainieren

Etwas mehr als eine Woche nach seinem Zusammenbruch im Spiel der AS Rom bei Udinese Calcio hat Evan Ndicka die Freigabe erhalten, wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen.

Das Serie-A-Spiel zwischen Udinese Calcio und AS am 14. April war zur Nebensache verkommen, denn in der Schlussphase war Roma-Akteur Evan Ndicka zusammengesackt und hatte sich an den Brustkorb in die Herzgegend gegriffen - die Partie wurde abgebrochen. Einen Tag später gab es bereits erste Entwarnung: Der ehemalige Frankfurter konnte das Krankenhaus wieder verlassen.

Weitere Überwachung - Minimaler Pneumothorax

Etwas mehr als eine Woche später gibt es weitere gute Nachrichten, denn der 24-Jährige kann nach seinem Zusammenbruch wieder ins Training einsteigen. Das haben die Römer am Dienstag mitgeteilt. Medizinische Untersuchungen hätten ergeben, dass keine Herzerkrankung vorliegt. "Der Spieler ist somit fit für die Wiederaufnahme sportlicher Aktivitäten, die in den folgenden Tagen überwacht werden", heißt es in dem Statement.

Zunächst war ein Herzinfarkt befürchtet worden. Kardiologische und pulmonale Tests ergaben, dass ein minimaler Pneumothorax vorlag. Bei einem Pneumothorax dringt Luft in den Spalt zwischen Lunge und Brustwand. Dadurch kann sich die Lunge nicht mehr so ausdehnen wie zuvor. Sie fällt in sich zusammen.

Wann der Verteidiger wieder zum Kader der Römer, die trotz des am Sonntag erlittenen 1:3-Rückschlags gegen Tabellennachbar und Überraschungsmannschaft Bologna weiter um eine Teilnahme an der Champions League spielen, gehört, steht noch nicht fest. Beim Viertelfinal-Erfolg in der Europa League gegen Milan hatte Ndicka bereits neben dem Feld wieder mit seinen Mitspielern jubeln dürfen. Im Halbfinalhinspiel trifft die Roma am 2. Mai auf den neuen Bundesliga-Meister Bayer 04 Leverkusen (das Rückspiel steigt eine Woche später am 9. Mai).

Das abgebrochene Ligaspiel ist in der Zwischenzeit neu angesetzt worden. Schon am kommenden Donnerstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) wird die Auswärtspartie bei Udinese Calcio beim Stand von 1:1 in der 71. Minute wieder aufgenommen.