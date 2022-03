Nach Zusammenbruch: Colbrelli auf dem Weg der Besserung

Wie das Team Bahrain Victorious am Dienstag bekanntgab, ist Sonny Colbrelli einen Tag nach seinem Zusammenbruch "bei Bewusstsein und fühlt sich gut". Erste Herztests wurden ebenfalls schon durchgeführt, auch der Sportler meldete sich zu Wort.

Der Europameister steht nach den Ereignissen vom Montag in Kontakt mit Familie und Freunden, während er sich im Krankenhaus erholt und dort nach der Ursache des Zwischenfalls gesucht wird. "Am Anfang war es beängstigend, aber ich denke schon darüber nach, wann ich wieder Rennen fahren kann", sagte Colbrelli der italienischen Zeitung "Gazzetta dello Sport". Alle am Montagabend durchgeführten Herztests "ergaben keine Anzeichen von Besorgnis oder beeinträchtigten Funktionen", teilte indes das Team mit.

Colbrelli war am Montag nach dem Zielsprint der Auftaktetappe bei der Katalonien-Rundfahrt kollabiert und bewusstlos zusammengebrochen. Wie sein Team mitteilte, wurde der Sprintspezialist im Zielraum umgehend medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Teamchef Milan Erzen hatte gesagt, dass es Colbrelli schlecht gehe, er aber bei Bewusstsein sei und sprechen würde.

Im Bergsprint ins Ziel der ersten Etappe hatte Colbrelli zuvor Platz zwei belegt. Spanische Medien berichteten, dass bei dem 31-Jährigen eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt wurde, nachdem er bewusstlos geworden war.