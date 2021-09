Nach zuletzt zwei sieglosen Partien: Rot-Weiß Walldorf schlägt den SC Waldgirmes

Rot-Weiß Walldorf ist zurück in der Erfolgsspur und schlägt in der Montagspartie des 5. Spieltags den SC Waldgirmes mit 2:0. Die erste Saisonniederlage für den SCW.

Nach zuletzt zwei sieglosen Partien - unter anderem eine deutliche 2:5-Pleite beim TuS Dietkirchen - empfing Rot-Weiß Walldorf am Montagabend den SC Waldgirmes zur letzten Partie des 5. Spieltages.

Wie bereits in der Vorwoche beim 1:1 im Derby gegen den VfB Ginsheim überzeugte die Mannschaft von Max Martin auch gegen den SC Waldgirmes vor allem durch spielerische Akzente und spielte von Beginn an selbstbewusst auf. So dauerte es nicht lange, bis sich die Rot-Weißen dem gegnerischen Tor annäherten. Mit der ersten richtig guten Möglichkeit gingen die Hausherren nach 18 Minuten in Front. Eichfelder wurde in halblinker Position, rund 17 Meter vom Gästekasten entfernt, freigespielt und wuchtete die Kugel per Flachschuss in die Maschen - 1:0. Nur wenige Zeigerumdrehungen später bot sich den Hausherren sogar die Möglichkeit auf das frühe 2:0. Struwe flankte punktgenau auf Deumlich. Der Mittelfeldmann verfehlte das Tor aus sieben Metern nur knapp.

Doch auch die Gäste igelten sich nicht nur vor dem eigenen Tor ein, sondern boten den Hausherren in einer offenen Partie lange die Stirn. Den größeren Siegeswillen schien an diesem Tag aber dennoch der SV Rot-Weiß zu haben, denn auch nach dem Seitenwechsel drückte die Heimelf weiter auf den nächsten Treffer. Trotz zahlreicher Möglichkeiten und vielen Standardsituation blieb es lange beim 1:0. Erst in der 78. Minute fiel die Entscheidung. Der in Durchgang eins noch glücklose Deumlich fand die Lücke in der SCW-Defensive und ebnete dem einlaufenden Struwe den Weg zum 2:0. Der Angreifer umkurvte Gäste-Keeper Buss und schob den Ball über die Linie.

Durch den 2:0-Erfolg gegen den SC Waldgirmes fuhren die Walldorfer nicht nur den bereits dritten Saisonsieg ein, sondern verkürzten auch den Abstand auf die Tabellenspitze. Nachdem der FC Eddersheim im Top-Spiel gegen den TuS Dietkirchen zwei Punkte liegen ließ, beträgt der Abstand auf Neu-Primus Hadamar nur noch einen Zähler. Der SC Waldgirmes muss dagegen die erste Saisonniederlage hinnehmen und verweilt momentan auf dem sechsten Tabellenplatz.