Nach Zoff: Pietreczko entschuldigt sich bei Littler

Der deutsche Dartsprofi Ricardo Pietreczko hat sich nach seiner Auseinandersetzung mit Wunderkind Luke Littler einsichtig gezeigt. "Ich möchte mich für mein Verhalten auf der Bühne in Wieze entschuldigen", schrieb Pietreczko (29) auf Instagram.

Der Nürnberger hatte nach seiner Halbfinal-Niederlage gegen den 17 Jahre alten Littler beim European-Tour-Event in Belgien ein paar unfreundliche Worte an den Engländer verloren, weil ihm dessen Spielstil missfiel.

Littler hatte versucht, 90 Punkte über einen ungewöhnlichen Weg (Doppel 20, Bullseye) zu beenden, was Pietreczko als überheblich auffasste. "Also ich habe ihn ja sehr geschätzt, dass man in so einem Alter so ein Spiel spielen kann. Aber ich hoffe, die Arroganz bestraft ihn", hatte er nach dem Duell der beiden bei Instagram gewettert.

Nun gestand der Nürnberger seinen Fehler ein: "Ich war sehr stolz, das Halbfinale erreicht zu haben und habe im Spiel überreagiert." Er bekundete seinen Respekt für Littlers Erfolge, der im Januar bei seinem Debüt im Alter von damals noch 16 Jahren ins WM-Finale gestürmt war. Zudem gestand "Pikachu" ein, er selbst sei "normalerweise auch ein Fan von schicken Check-Outs".