Nach Zobels "Bärendienst": Nawrath und Doll krönen DSV-Aufholjagd mit Podest

Bei der ersten Staffel der Saison lief die DSV-Männer-Staffel auf den dritten Rang. Am Sonntag durfte das Quartett nach einer Aufholjagd ebenso zufrieden sein.

Starke Staffelleistung in Hochfilzen: Philipp Nawrath. AFP via Getty Images

Die deutschen Biathleten sind auch in der zweiten Staffel des Winters auf das Podest gelaufen. Beim nächsten Sieg der Norweger erreichte das Quartett um David Zobel, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Benedikt Doll in Hochfilzen nach neun Nachladern und einer Strafrunde den dritten Platz. Bereits beim Auftakt in Östersund war das DSV-Team auf Rang drei gelaufen.

Ich habe am ganzen Körper gezittert und der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen, das tut mir leid. David Zobel

Zobel zeigte zu Beginn seine gute Form in der Loipe, brachte das deutsche Team mit einer Strafrunde aber früh ins Hintertreffen. Sein Nachfolger Kühn leistete sich zwei weitere Nachlader, übergab an Platz sieben an Nawrath.

Trotz drei Nachladern konnte der 27-jährige Zobel die Strafrunde nicht verhindern. "Da habe ich Lehrgeld gezahlt. Ich habe am ganzen Körper gezittert und der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen, das tut mir leid", sagte Zobel, der auf Rang 13 übergab, in der ARD.

Nawrath schießt stark, Doll behält die Nerven

Der 30-jährige Nawrath, der nach einem enttäuschenden Sprint am Freitag sein Gelbes Trikot hatte abgeben müssen, zeigte dann seine beste Leistung in Österreich. Mit einem stark verbesserten Schießen brachte er Deutschland wieder auf Podestkurs, im Anschluss behielt Doll im Duell mit Italien die Nerven.

Die norwegischen Männer, die zuvor bereits in Östersund die erste Staffel der Saison gewonnen hatten, setzten derweil ihre Dominanz in Österreich fort. Das Team um die Brüder Tarjei und Johannes Thingnes Bö gewann mit fünf Nachladern souverän vor Frankreich.

Für die Biathleten geht der Weltcup am Freitag in der Schweiz weiter. In Lenzerheide wartet der Sprint über 10 Kilometer (14.15 Uhr/ZDF und Eurosport).

