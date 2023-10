Nach Zerwürfnis: Bears schicken Claypool nach Miami

Das Kapitel Chase Claypool (25) bei den Chicago Bears ist endgültig geschlossen. Nach nur knapp einem Jahr hat das NFL-Team den Wide Receiver schon wieder abgegeben. Zuletzt war es zum Zerwürfnis gekommen.

Kam in Chicago nie wirklich an: Chase Claypool. imago images

Wie die beiden Teams am Freitag mitteilten, wechselt Claypool von den Bears zu den Miami Dolphins. Chicago erhält dafür einen Sechstrundenpick im Draft 2025 und gibt einen Siebtrundenpick im gleichen Jahr an Miami zurück - ein fast schon lächerlicher Preis gemessen daran, dass die Bears noch vor knapp einem Jahr einen Zweitrundenpick an die Pittsburgh Steelers gezahlt hatten, der letztendlich aufgrund des schlechten Abschneidens des Teams zum 32nd Overall Pick und damit quasi zum First Rounder wurde.

In Pittsburgh hatte Claypool in seinen ersten beiden Jahren mit vielversprechenden Leistungen für Aufsehen gesorgt, in Chicago sollte er zur erhofften Stütze für den jungen Bears-Quarterback Justin Fields werden - wurde aber zum großen Missverständnis. In zehn Spielen für Chicago kam er auf gerade mal 18 Catches für 191 Yards und einen Touchdown.

Vergangene Woche war es endgültig zum Zerwürfnis zwischen beiden Seiten gekommen, als Claypool öffentlich erklärt hatte, dass er vom Trainerstab nicht gut genug eingesetzt werde. Daraufhin hatte er bereits beim Spiel gegen die Denver Broncos am vergangenen Sonntag im Aufgebot gefehlt. Im Anschluss hatten die Bears Claypool darüber informiert, dass er auch im Thursday Night Game gegen die Washington Commanders nicht zum Kader zählen werde und sich vom Team fernhalten solle.

Damit war das Tischtuch endgültig zerschnitten, und General Manager Ryan Poles hatte schon vor dem Spiel gegen Washington, dem ersten Bears-Sieg nach fast einem Jahr, gesagt: "Wir werden daraus lernen, er wird daraus lernen und ich wünsche ihm alles Gute für seine weitere Karriere." Jetzt steht auch fest, wohin es den großgewachsenen Wide Receiver verschlägt.

Rein sportlich gesehen ist der Trade für Claypool ein rasanter Aufstieg: Er wechselt von einem der schlechtesten Teams der gesamten NFL zu einem der besten. Fraglich ist allerdings noch, ob er in der rasanten Miami-Offense eine viel größere Rolle spielen kann: Die Dolphins haben mit Tyreek Hill und Jaylen Waddle eins der besten Receiver-Duos der Liga.