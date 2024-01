Nach zehn sieglosen Spielen: Löwen beenden Negativlauf

Die Löwen Frankfurt haben nach zehn Niederlagen in Folge in der DEL wieder einen Sieg eingefahren. Mit zwei Neuzugängen und Sportdirektor Franz Fritzmeier als neuem Coach gelang den Hessen ein 3:2 gegen Ingolstadt.

Feierten nach zehn Niederlagen in Folge wieder einen Sieg: Die Löwen Frankfurt. IMAGO/Eibner

Geht es nur nach diesem einen Spiel, dann gingen die Personalrochaden von Anfang der Woche bei den Löwen Frankfurt voll auf. Sportdirektor Franz-David Fritzmeier übernahm nach der Trennung von Matti Tiilikainen auch noch das Amt des Cheftrainers. Der neue Torhüter Julius Hudacek kam beim Sieg gegen die Schanzer auf 92 Prozent Fangquote - und der neue Verteidiger Markus Lauridsen sorgte früh im Spiel mit seinem Schuss vor das Tor, der noch abgefälscht wurde, für die 1:0-Führung für die Hessen (8.).

Mitte des Spiels erhöhte Eugen Alanov für die Hausherren (28.). Ingolstadt gab sich indes nicht geschlagen, Mat Bodie verkürzte noch im Mitteldrittel (34.). Doch 66 Sekunden vor Ende des Mittelabschnitts gelang Julian Napravnik das 3:1. Ingolstadt kam durch Andrew Rowe noch einmal heran (46.). Nachdem Frankfurt zuletzt ein paar enge Spiele stets am Ende noch verlor, sollte es diesmal jedoch zum ersten Sieg seit dem 4:2 gegen Düsseldorf am 10. Dezember reichen.

Fritzmeier: "Super verteidigt, super gestanden, super Einsatz"

Kein Wunder daher, dass Fritzmeier nach dem Spiel bei "MagentaSport" voll des Lobes war: ""Ganz stabile Leistung, so brauchen wir das. Das hat der Mannschaft gutgetan, dass die beiden da sind. Aber geht nur über die ganze Mannschaft - es geht nicht um Einzelne." Und so lobte der ehemalige DEL-Spieler auch den Rest seines Teams: "Super verteidigt, super gestanden, super Einsatz."

Mit dem Ex-Fußball-Nationalspieler Max Kruse war auch ein besonderer Glücksbringer für die Löwen im Stadion: "Die Situation in Frankfurt ist ja nicht so gut, deshalb habe ich mir gedacht: ich komme mal als neuer Glücksbringer vorbei", meinte Eishockey-Fan ("Ist geil") Kruse, der mit Mittelstürmer Chad Nehring zudem "einen guten Freund" in Reihen der Frankfurter weiß, und schon seit Jahren regelmäßig Spieler der DEL und NHL verfolgt. Kruse hatte seine Fußball-Karriere erst vor kurzem beendet.

Hüttl hadert: "Haben nicht gut dagegengehalten"

Weniger glücklich waren am Donnerstagabend naturgemäß die Ingolstädter, zumal es für die Oberbayern die fünfte Niederlage aus den letzten sechs Spielen gewesen war. DEB-Nationalspieler Leon Hüttl ärgerte sich nicht nur über einige verpasste Chancen am Anfang der Partie: "Wir wissen, die haben 10 Niederlagen, spielen zu Hause, neuer Trainer - die werden sich den Arsch aufreißen. Wir haben halt nicht gut dagegenhalten können.So dürfen wir nicht weiterspielten. "