Nach zehn Niederlagen in Serie: Löwen Frankfurt trennen sich von Tiilikainen

Die Sportliche Leitung der Löwen Frankfurt hat auf den Negativlauf reagiert und den finnischen Headcoach Matti Tiilikainen freigestellt. Sportdirektor Fritzmeier wird nun vorerst das Training leiten. Zudem kommt ein neuer Goalie.

Matti Tiilikainen erlebte am vergangenen Sonntag in München sein letztes Spiel als Cheftrainer der Löwen Frankfurt. IMAGO/kolbert-press

Seit dem 10. Dezember warten die Löwen Frankfurt nun schon auf einen Sieg in der DEL. Damals bezwang man die Düsseldorfer EG noch mit 4:2. Am vergangenen Sonntag mussten die Frankfurter erneut ohne Punkte die Heimreise antreten. Beim EHC Red Bull München setzte es eine 1:2-Niederlage, die zehnte in Folge. Damit rutschten die Löwen zuletzt auch aus den Pre-Playoff-Rängen und weisen derzeit nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz auf, der den Abstieg aus der höchsten deutschen Spielklasse bedeuten könnte.

Nun haben die Verantwortlichen um Sportdirektor Franz-David Fritzmeier und Löwen-Geschäftsführer Stefan Krämer reagiert und den finnischen Cheftrainer Matti Tiilikainen von seinen Aufgaben entbunden. Der 43-Jährige hatte erst zu Beginn der Saison vom Kanadier Gerry Fleming übernommen, der zum EHC Kloten in die Schweiz abwanderte. Nun ist Tiilikainen wieder Geschichte. "Nachdem wir nun 16 Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde an dem bisherigen Tiefpunkt der laufenden DEL-Saison angekommen sind, setzen wir diesen Impuls, um unseren aktuellen Negativlauf zu beenden", so Geschäftsführer Stefan Krämer.

Das Amt übernimmt zunächst ein Mann aus den eigenen Reihen. Sportdirektor Franz-David Fritzmeier wird "kommissarisch" alle Aufgaben als Headcoach übernehmen und mindestens beim Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt am Donnerstag hinter der Bande stehen. Der Inhaber der A-Trainer-Lizenz verfügt bereits über mehrjährige Trainererfahrung bei seinen vorherigen Stationen Krefeld und Duisburg und wird in seiner sechsjährigen Amtszeit als Sportdirektor der Frankfurter bereits zum dritten Mal als Interimstrainer fungieren. Ihm zur Seite stehen die übrigen Trainer des Trainerstabs, die in ihren Ämtern verbleiben.

Neuer Goalie kommt

Einer der Problempunkte der laufenden Spielzeit ist die anfällige Defensive der Frankfurter Löwen. Mit bereits 117 Gegentreffern stellen die Hessen die viertanfälligste Abwehr der Liga. Auch das Torhütergespann um Marvin Cüpper und Joe Cannata konnte im bisherigen Saisonverlauf noch nicht überzeugen. Dieses Problem soll nun Julius Hudacek lösen. Der 35-jährige Slowake kommt vom tschechischen Erstligisten HC Kladno und gewann in seiner Karriere als slowakischer Nationaltorhüter 2012 WM-Silber und kommt auf 78 Länderspiele für sein Land.

Sportdirektor und Interims-Coach Fritzmeier sagte über den Neuzugang: "Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, mit Julius einen erfahrenen Torhüter für uns gewinnen, der international bereits vielfach seine Klasse unter Beweis gestellt hat." Zudem gehe die Suche nach einem Defensivmann bei den Löwen weiter, wie der Sportdirektor ankündigte.