Nach zehn Jahren Werder: Eggestein wechselt nach Freiburg

Maximilian Eggestein (24) wechselt von Werder Bremen zum SC Freiburg. Und hat damit seinen Wunsch erfüllt bekommen.

Der zweite Eggestein geht auch von Bord: Nachdem Johannes bereits nach Belgien (Royal Antwerp) weitergezogen ist, wechselt Maximilian nun zurück in die Bundesliga und unterschreibt beim SC Freiburg bis 2025. Der Mittelfeldspieler kommt als direkter Nachfolger für den zu Stade Rennes abgewanderten Baptiste Santamaria.

"Maxi verfolgen wir natürlich schon seit Jahren. Seine Art Fußball zu spielen und zu denken passt sehr gut zum SC. Er hat eine kluge und klare Spielweise, dazu kommt er auch immer wieder in gute Abschlusspositionen", sagte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach. "Er hatte zuletzt mit Werder einige schwierige Phasen zu überstehen. Wir freuen uns nun sehr, dass es so kurzfristig geklappt hat und wir gemeinsam die vor uns liegenden Aufgaben anpacken können."

Eggestein hatte seinen Wunsch, weiterhin Bundesliga statt mit Werder 2. Liga zu spielen, frühzeitig hinterlegt - und war bei Werder ohnehin Topverdiener und Verkaufskandidat. 2011 war der damals 14-Jährige aus der der Jugend des TSV Havelse an die Weser gewechselt und 2015 Profi geworden.

Eggestein will "die Entwicklung in Freiburg mitgehen"

"Nach zehn Jahren Bremen fällt der Abschied natürlich schwer, aber ich freue mich auch hier zu sein und ein neues Abenteuer zu starten. Ich glaube, der SC passt sportlich zu mir und ich habe ein gutes Gefühl nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen. In Freiburg entwickelt sich auch mit Blick auf das neue Stadion viel und ich möchte diese Entwicklung mitgehen.“ Bei den Breisgauern wird er mit der Rückennummer 8 auflaufen. Über die genauen Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart.

Insgesamt bestritt der gebürtige Hannoveraner für Bremen 181 Pflichtspiele, drei davon in der laufenden Zweitliga-Saison. Am 2. Spieltag hatte Eggestein in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg in Düsseldorf getroffen.