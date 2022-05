Nach zehn Jahren ist Schluss: Kallnik verlässt Magdeburg

Mario Kallnik hat den 1. FC Magdeburg zunächst als Spieler und dann zehn Jahre in verantwortlicher Position begleitet. Nun verkündete der Geschäftsführer, seinen Vertrag beim Zweitliga-Aufsteiger nicht zu verlängern.

Von 2001 bis 2008 lief Kallnik als Spieler beim 1. FC Magdeburg auf, in seiner Statistik stehen auch 88 Regionalliga- (damals dritthöchste Liga) und vier DFB-Pokalspiele. Seit 2012 arbeitete der 47-Jährige dann als Funktionär beim FCM, erst als Sport- und Finanzchef, dann als Geschäftsführer. Und er sorgte mit für den Aufschwung der Magdeburger, die aus der Viertklassigkeit bis in die 2. Bundesliga schafften, nach dem Abstieg 2018/19 nun auch da wieder als Drittliga-Meister angekommen sind.

Ich kann sagen, dass die gesteckten Ziele für die Entwicklung des 1. FC Magdeburg erreicht wurden Mario Kallnik

"In den vergangenen Wochen ist meine Entscheidung gereift, meinen Vertrag als Geschäftsführer beim 1. FC Magdeburg über den 30.06.2022 hinaus nicht verlängern zu wollen", ließ Kallnik am Montag in einem persönlichen Statement über die Internetseite des Vereins wissen. "Meine Entscheidung habe ich den Gremien des Vereins offiziell mitgeteilt."

"Heute, spannende und ereignisreiche 10 Jahre nach meinem Amtsantritt im Präsidium des Vereins und später als Geschäftsführer der ausgegliederten GmbH, kann ich sagen, dass die gesteckten Ziele für die Entwicklung des 1. FC Magdeburg erreicht wurden", führte Kallnik weiter aus. "Der Verein ist in der 2. Bundesliga und hat eine gute finanzielle Ausgangsbasis zur Bewältigung kommender Herausforderungen. Darüber hinaus steht der 1. FC Magdeburg wieder für Identifikation und Stolz einer ganzen Region."

Künftig ohne Kallnik. Der hatte Anfang April Otmar Schork an die Seite gestellt bekommen, der Sportchef war befördert worden. Aus dem Duo ist nun schnell wieder ein Sport-Geschäftsführer geworden.