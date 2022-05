Nach zehn Jahren in Schweden: Wolfsburg holt Rakhshani

Die Grizzlys Wolfsburg und Bietigheim Steelers vermeldeten am Donnerstag jeweils Verstärkungen auf der Position des Rechtsaußen im Angriff.

Die Grizzlys Wolfsburg holten mit Rhett Rakhshani einen US-Amerikaner mit viel internationaler Erfahrung. In zehn Jahren in Schweden spielte der Rechtsschütze 514 SHL-Partien und erzielte dabei 136 Tore und 206 Assists. In der Champions Hockey League kam Rakhshani in 34 Partien elf Tore sowie 24 Vorlagen.

Rakhshani trifft in Niedersachsen auf seinen Schwager Spencer Machacek, der bereits seit 2018 für die Grizzlys spielt.

Wilkie geht nach Bietigheim

Bietigheim verpflichtete derweil mit Chris Wilkie ebenfalls einen Rechtsaußen aus den USA. Der 25-Jährige spielte zuletzt für die Belleville Senators in der AHL und kam dort in 38 Spielen auf sieben Tore und 14 Assists.

Nach den Kanadiern Mathew Maione und Josh Atkinson (beide Abwehr) und dem finnischen Stürmer Teemu Lepaus ist Wilkie der vierte Bietigheimer Neuzugang auf einer Importspielerstelle.