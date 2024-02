Nach zähen Verhandlungen: Ekitike heuert bei Eintracht Frankfurt an

Eintracht Frankfurt hat Angreifer Hugo Ekitike ausgeliehen, der 21-Jährige kommt von PSG an den Main. Bei den Franzosen war der Youngster aufs Abstellgleis geraten.

Frankfurt hatte den Angreifer schon länger im Auge, doch die Verhandlungen mit PSG gestalteten sich schwierig. Unmittelbar vor Ablauf des Transferfensters machten die Klubs doch noch Nägel mit Köpfen. Ekitike wechselt bis zum Sommer auf Leihbasis nach Hessen. Die Eintracht sicherte sich auch eine Kaufoption, über deren Höhe aber keine Informationen verbreitet wurden. Das Gesamtpaket soll dem Vernehmen nach bei etwa 20 Millionen Euro liegen.

"Hugo ist ein junger Spieler, der sein großes Potential schon unter Beweis gestellt hat", sagte Sportvorstand Markus Krösche über den Neuzugang und bestätigt, dass man "bereits im Sommer überzeugt von ihm" gewesen sei. Damals kam es nicht zu einem Transfer, doch die SGE "habe den Gedanken nicht verworfen". Jetzt sein man einfach froh, "dass der Transfer vor dem Hintergrund unserer wirtschaftlichen Rahmenbedingungen funktioniert hat".

Bei PSG war der 1,90 Meter große Stürmer nur noch Edelreservist, in der Ligue 1 kam er in der laufenden Saison lediglich am 1. Spieltag beim 0:0 gegen Lorient für acht Minuten zum Einsatz. Nach zwei weiteren Berufungen in den Kader tauchte er dort ab dem 4. Spieltag nicht mehr auf. Insgesamt kann er auf 30 Spiele und drei Tore bei PSG zurückblicken.

Auch Wolfsburg hatte Interesse

Sein Vertrag bei den Parisern läuft noch bis 2027, der sechsmalige französische U-20-Nationalspieler war im Sommer 2022 von Stade Reims für fast 30 Millionen Euro zum französischen Spitzenklub gewechselt. Nun also wechselt er in die Bundesliga zur Eintracht, wo er in den kommenden Wochen und Monaten mit der Rückennummer 11 auflaufen wird.

Auch der VfL Wolfsburg hatte vorübergehend Interesse an Ekitike gezeigt. Nach nur einem Gespräch war aber klar, dass die finanziellen Vorstellungen des 21-Jährigen und die Wolfsburger Möglichkeiten nicht zueinander passen würden.

Für Frankfurt ist es der vierte Winterneuzugang und bereits der dritte Stürmer. Zuvor hatten die Hessen Donny van de Beek (Mittelfeld, Manchester United), Sasa Kalajdzic (Angriff, Wolverhampton Wanderers, Leihe) und Jean-Matteo Bahoya (Angriff, Angers SCO) verpflichtet.