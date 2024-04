Nach Xabi-Alonso-Sperre: Andrich bremst Spielertrainer Xhaka aus

Auch ohne Mittelfeld-Boss Granit Xhaka bleibt Bayer 04 unbesiegt. Jetzt muss der Werksklub im nächsten Ligaspiel aber auf seinen Trainer ebenfalls wegen einer Gelbsperre verzichten. Ganz zum Unverständnis des Basken.

Selbst ohne den Chef auf dem Platz hat Bayer 04 seinen Nimbus der Unbesiegbarkeit gewahrt. Das 2:2 gegen den VfB Stuttgart war das 46. (!) Pflichtspiel des neuen Deutschen Meisters in dieser Saison ohne Niederlage. Und gegen die Schwaben hielt dieser sensationelle Lauf, obwohl mit Granit Xhaka der uneingeschränkte Boss der Werkself wegen seiner fünften Gelben Karte fehlte.

Dafür, dass diese Serie weitergeht, sorgten dann auch in entscheidender Funktion Robert Andrich und Exequiel Palacios, die also Duo auf der Doppelsechs aufliefen, in der normalerweise nur einer der beiden mit Xhaka zusammen beginnt. Und beide machten einen guten Job. Auch wenn Andrich vor dem 0:2 ein Fehler unterlief, überzeugte der deutsche Nationalspieler - und sorgte mit seinem Last-Minute-Treffer für den späten Ausgleich.

Und Palacios, der argentinische Weltmeister, beeindruckte vor allem vor der Pause mit herausragender Zweikampfführung und spielerischem Geschick, mit dessen Hilfe sich er und seine Mannschaft oft aus dem Stuttgarter Pressing lösen konnten. Mit dem Duo vor der Abwehr konnte Bayer 04 Xhakas Fehlen gut abfedern - und die Chance auf eine Bundesligasaison als die "Invincibles", die Unbesiegbaren, wahren.

Xabi Alonso war letzte Saison "schon nah dran"

Am Sonntag in Frankfurt steht Bayer dabei aber nach dem Halbfinal-Hinspiel in der Europa League bei der AS Rom am Donnerstag vor einer besonderen Herausforderung. Denn dann muss Leverkusen nicht auf seinen Denker und Lenker auf dem Platz, sondern auf Trainer Xabi Alonso selbst verzichten, der gegen Stuttgart seine vierte Gelbe Karte sah.

Völlig unerwartet erwischte es den 42-Jährigen nicht, der an der Seitenlinie sein Temperament manchmal nicht unter Kontrolle hat. "Ich war bei der zweiten Mannschaft von San Sebastian auch schon mal gesperrt", gab Xabi Alonso mit Blick auf seine dreijährige Trainertätigkeit in Spaniens 3. und 2. Liga zu und fügte an: "Letzte Saison war ich schon nah dran." Damals drohte ihm sowohl in der Liga als auch vor dem Halbfinale in der Europa League eine Gelbsperre.

Unverständnis für Zwayer

Dass es ihn diesmal erwischte, schmeckte Xabi Alonso aber nicht wirklich. Sah er sich doch zu Unrecht bestraft. "Es war Leidenschaft und Emotion auf der Bank. Das Spiel war sehr intensiv, aber es ist nichts Besonderes auf der Bank passiert. Es gab Diskussionen mit dem Schiedsrichter und der anderen Bank, aber voller Respekt", erklärte er, "ich verstehe die Gelbe Karte nicht so richtig, um ehrlich zu sein." Es war nicht die einzige Szene, in der Felix Zwayer, einer von zwei deutschen EM-Schiedsrichtern, bei beiden Trainern für Verwunderung sorgte.

Fakt bleibt aber: Xabi Alonso wird in Frankfurt auf der Leverkusener Bank fehlen. Ob dann Granit Xhaka, der selbst mit dem Erwerb der entsprechenden Lizenzen schon an seiner Karriere als Trainer arbeitet, nicht als Spielertrainer fungieren könne, wurde Andrich gefragt, der seinen Teamkollegen auf dieser neuen Position aber mit einem Augenzwinkern ausbremste: "Das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Da muss er noch ein paar Stunden absitzen ..."