Nach Wut-Interview über Brych: Geldstrafe für Demirbay

Das DFB-Sportgericht hat Kerem Demirbay nach dessen Aussagen über Schiedsrichter Dr. Felix Brych mit einer Geldstrafe belegt.

Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, muss Demirbay "wegen eines unsportlichen Verhaltens" 10.000 Euro bezahlen. Der Mittelfeldspieler und sein Klub Bayer Leverkusen haben dem Urteil bereits zugestimmt.

Demirbay hatte nach dem 2:0-Sieg in Wolfsburg am Sonntag harte Worte über Brych verloren. "Der Schiedsrichter geht mir so auf den Sack. Das ist Wahnsinn. Ich hoffe, dass der in Zukunft nicht mehr so häufig für uns pfeift", hatte er bei der ARD gesagt. Brych hatte ihm die zehnte Gelbe Karte der Saison gezeigt, Demirbay verpasst deshalb das kommende Heimspiel gegen Hertha BSC (2. April, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

