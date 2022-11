Nach Wolfsburg-Aus: Kruse verspricht ein "nächstes Abenteuer"

Max Kruse nimmt Abschied. Vom VfL Wolfsburg. Und auch von der Bundesliga? In einem Instagram-Statement äußert sich der 34-Jährige zur Vertragsauflösung beim VfL und kündigt ein baldiges "Abenteuer" an.

Er will die Fußballschuhe noch nicht an den Nagel hängen: Max Kruse. imago images

Am Montag kam die Meldung, auf die viele schon lange gewartet haben. Der VfL löste den bis Sommer 2023 gültigen Arbeitsvertrag mit Max Kruse auf. Dieser reagierte nun bei Instagram darauf. "Ich glaube", sagt Kruse, "das ist für alle Seiten das Beste." Dem Vernehmen nach musste Kruse dazu auf Geld verzichten, kassierte trotzdem noch eine Abfindung seines Arbeitgebers. Und ist nun frei für neue Dinge. Die, das unterstreicht der 34-Jährige, kommen werden. "Es ist jetzt nicht so, dass ich sechs Monate vereinslos bin, sondern in einem Monat geht schon die Transferperiode wieder los."

Allen potenziellen Interessenten verkündet der Offensivmann, der seit Ende September aufgrund einer schweren Oberschenkelverletzung kein Teamtraining mehr absolviert hat, dass er nun fit sei. "Ich bin jetzt gesundgeschrieben, das war wichtig für mich. Ich habe alle Tests bestanden, kann also wieder loslegen, Fußball zu spielen. Das heißt, ich werde mich jetzt richtig fit machen."

Ihr kennt mich, Leute: Ich bin immer für Überraschungen gut. Max Kruse

Für wen und was? "Ihr kennt mich, Leute: Ich bin immer für Überraschungen gut, von daher lassen wir uns mal überraschen." Klar ist: Seine Karriere beenden will der 14-malige Nationalspieler, der im März 35 wird, noch nicht. "Ich will noch keine Einblicke geben, ich lasse mir ein bisschen Zeit bei meiner Entscheidung, welches Abenteuer als nächstes kommt. Aber: Es wird eines kommen, das kann ich euch versprechen."

Erfüllt sich der Traum von den USA?

Greift noch mal ein Bundesligist zu, dem die sportliche Not größer scheint als das Risiko, das man mit einem Kruse-Transfer eingehen würde? Oder erfüllt sich Kruse seinen Traum von den USA? Die neue Saison in der Major League Soccer beginnt Ende Februar - bis dahin hätte der Routinier Zeit, sich in Form zu bringen.