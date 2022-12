Nach WM-Enttäuschung: Winds Kampfansage an Nmecha und Marmoush

Die Erwartungen waren groß, die Enttäuschung entsprechend ebenso: Sowohl für die dänische Nationalmannschaft als auch für Jonas Wind wurde die WM in Katar zum Reinfall - jetzt will der Stürmer in Wolfsburg erst recht angreifen.

Vollgas voraus? Jonas Wind will beim VfL Wolfsburg durchstarten. imago images (2)