Nach WM-Aus: Smith verliert Status als Nummer eins der Welt

Für Michael Smith war das Jahr 2023 eines zum Vergessen. Das vorzeitige WM-Aus bedeutet für den Titelverteidiger auch, dass er seinen Status als Nummer eins der Welt abgeben muss.

Sichtlich angefressen und enttäuscht dampfte Michael Smith von der Bühne im Alexandra Palace in London. Der entthronte Darts-Champion aus England muss sich nach der 0:4-Klatsche gegen Chris Dobey nicht nur als Titelverteidiger bei der WM verabschieden, sondern wird am 4. Januar nach genau einem Jahr auch seinen Status als Nummer eins verlieren. "Michael ist ein toller Kerl. Aber es konnte nur einen Gewinner geben und ich bin froh, dass es mein Abend war", sagte Dobey nach seinem furiosen 4:0 über Smith am späten Freitagabend.

13 Profis spielten 2023 mehr Preisgeld ein

Dass Smith bereits derart früh ausgeschieden ist, kommt für alle, die den Darts-Sport im letzten Jahr intensiv verfolgt haben, wohl nicht überraschen. Die Deutlichkeit der Achtelfinal-Klatsche gegen den exzellenten Dobey, der einen Avarage von über 102 Punkten und eine Doppelquote von 52 Prozent spielte, dagegen schon. Bereits gegen Kevin Doets in Runde zwei (3:2) und Madars Razma in Runde drei (4:1) hatte der "Bully Boy" Schwächen offenbart. Damit bleibt auch der "Fluch" des Titelverteidigers aus den letzten Jahren bestehen. Der letzte Darts-Profi, der zweimal nacheinander Weltmeister wurde, bleibt der Schotte Gary Anderson (2015 und 2016).

Für den 33 Jahre alten Smith ist die schwache WM-Performance auch die Fortsetzung eines ohnehin gebrauchten Jahres. 13 Profis spielten im Kalenderjahr 2023 mehr Preisgeld ein als der Engländer, der eben deshalb auch nun als Nummer eins abgelöst wird. Die sogenannte Order of Merit beim Weltverband PDC berechnet sich nämlich über einen Zeitraum von zwei Jahren. Kandidaten für die neue Nummer eins sind der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Achtelfinale souverän gegen Stephen Bunting durchgesetzt hat und Luke Humphries - den Bezwinger von Ricardo Pietreczko - aus England.