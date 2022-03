Nach witterungsbedingten Ausfällen: DFB terminiert zwei Drittliga-Spiele

Der DFB hat das Verfolger-Duell zwischen Osnabrück und Braunschweig sowie die Partie zwischen Verl und Zwickau neu terminiert. Beide Spiele steigen noch im März.

In der Paderborner Benteler Arena wird Verl den FSV Zwickau empfangen. imago images/Noah Wedel

Beide Partien hätten eigentlich am 27. Spieltag, also Mitte Februar, stattfinden sollen, fielen aber witterungsbedingt aus.

Nun hat der DFB beide Spiele neu terminiert. Das mit Spannung erwartete Duell der beiden Aufstiegsanwärter Osnabrück und Braunschweig wird am Samstag, 26. März, um 14 Uhr nachgeholt. Der Spielplan der 3. Liga sieht in dieser Woche wie in den beiden oberen Ligen eine Länderspielpause vor.

Der gastgebende VfL weist daraufhin, dass gekaufte Tickets ihre Gültigkeit verlieren und der Kaufpreis zurückerstattet wird, stattdessen beginnt in der kommenden Woche eine neue Verkaufsphase. "Alternativ kann die Karte auch direkt in ein neues Ticket der gleichen Kategorie getauscht werden, das Gültigkeit für die Nachholpartie besitzt", heißt es auf der Klubwebsite.

Verl gegen Lotte in Paderborn

Der abstiegsbedrohte SC Verl empfängt den FSV Zwickau drei Tage später am Dienstag, 29. März, um 19 Uhr. Die Partie findet aber nicht wie ursprünglich vorgesehen in Lotte statt. Austragungsort ist das Zweitliga-Stadion des SC Paderborn, die Benteler-Arena.