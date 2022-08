Nach "Willensleistung": Scherning will sich für Debüt "nicht entschuldigen"

In Heidenheim gelang Bielefeld in Unterzahl ein Remis. Trainer Daniel Scherning will auf der Leidenschaft bei seiner Premiere aufbauen und nimmt den etwas "glücklichen" Punkt gerne mit.

Vier Spiele ohne Punkt, zwei Treffer und neun Gegentore, Tabellenplatz 17 - die Situation für den neuen Bielefeld-Coach Daniel Scherning war alles andere als leicht gewesen, als er unter der Woche die Nachfolge Uli Fortes angetreten hatte. Entsprechend wichtig war ihm das hart erkämpfte 1:1 beim Tabellendritten FC Heidenheim: "Ich bin froh, dass wir was mitgenommen haben. Das ist in unserer Situation dann auch schon viel wert", ordnete der 38-Jährige bei "Sky" ein.

Bielefeld belohnt sich für "sehr positive Reaktion"

Dabei hatte es nach einem ganz frühen Rückstand zunächst danach ausgesehen, dass die Ostwestfalen erneut nicht punkten können würden: "Es war eine dieser Situationen, die wir vorher klar angesprochen haben und besser verteidigen müssen", so Scherning zu der bekannten Freistoß-Variante der Heidenheimer.

"Ich finde aber auch, dass die Mannschaft eine sehr gute und positive Reaktion auf diesen Rückstand gezeigt hat", fuhr Scherning fort und führte aus: "In solchen Momenten ist Körpersprache wichtig, einfach weiter zu fighten, Gas zu geben." Dies hätten seine Schützlinge über die volle Distanz getan: "Die Mannschaft hat über 95 Minuten gekämpft, Leidenschaft gezeigt und Herz in dieses Spiel investiert und sich mit diesem Punkt belohnt."

Ich hab einfach mal meinen Mut zusammengenommen, das brauchen wir in unserer Situation. Robin Hack

Das größte Highlight des DSC, der sehenswerte Treffer Robin Hacks zum 1:1, war jedoch ein Produkt feinster Technik und einer großen Portion Mumm: "Wenn man es nicht probiert, geht auch keiner rein. Ich hab einfach mal meinen Mut zusammengenommen, das brauchen wir in unserer Situation", analysierte der Torschütze.

Auch Scherning lobte Hack für sein Traumtor: "Robin verfügt über dieses Selbstbewusstsein, das man auch in der Situation sieht." Wichtig war für den Coach aber auch die Entstehung des Treffers: "Unabhängig davon, dass das ein wunderschönes Tor aus fast 30 Metern ist, ist der zweite Ball wichtig. Wir wollten über zweite Bälle Situationen entwickeln und das haben wir in der ersten Halbzeit auch in dem ein oder anderen Moment gut geschafft."

Willensleistung führt zu etwas glücklichem Punkt

In der zweiten Halbzeit gelang den Gästen jedoch bedeutend weniger. "Das war ein sehr wichtiger Punkt und ich denke, gerade nach der Gelb-Roten Karte müssen wir damit heute zufrieden sein", fasste Hack zusammen. Doch auch vor dem Platzverweis gegen Frederik Jäkel hatte sich Heidenheim bereits ein großes Chancenplus erspielt, was auch Scherning zugeben musste: "Klar ist es ein bisschen glücklich. In der zweiten Halbzeit hatte Heidenheim schon den ein oder anderen Moment, in dem sie das 2:1 machen können. Aber es war eine absolute Willensleistung von uns und dafür brauchen wir uns nicht zu entschuldigen."

Eine solche Willensleistung wünscht sich der neue Mann an der Seitenlinie der Arminia auch für den kommenden Freitag. Ab 18.30 Uhr (LIVE! bei kicker) hat Bielefeld das punktgleiche Schlusslicht Braunschweig zu Gast. Neben "einer ähnlichen Einstellung wie heute", will Scherning die kurze Woche aber auch nutzen, um anderweitig, "einen Schritt weiter zu sein" - damit dem ersten Punktgewinn schnellstmöglich der erste Dreier folgt.