Nach White: Auch Scott beendet ihre Karriere

Kurz nach dem Gewinn des EM-Titels verliert die Nationalelf Englands zwei verdiente Spielerinnen: Nach Rekordtorschützin Ellen White beendet auch Jill Scott ihre Karriere.

"Es war die härteste Entscheidung meines Lebens", twitterte Ellen White, "aber es ist die richtige Entscheidung" - nach 113 Länderspielen und 52 Toren für die Lionesses, mit denen die Stürmerin Ende Juli im Finale der Europameisterschaft im eigenen Land in einem packenden Spiel mit 2:1 n.V. gegen die deutschen Frauen die Oberhand behielt.

"Ellen ist ohne Zweifel eine Ikone des Spiels. Sie hat vielen anderen den Weg geebnet", sagte Gareth Taylor über die 33-Jährige, der Coach von Manchester City muss auch künftig auf die Angreiferin verzichten. "Sie hat dem Spiel, das sie liebt, über die Jahre so viel gegeben. Sie verlässt es auf dem Höhepunkt - und das ist ein Verdienst ihrer harten Arbeit", sagte Taylor. Mit dem FC Arsenal hatte White 2011 und 2012 die englische Meisterschaft sowie 2011 und 2013 den FA Cup gewonnen. Mit England wurde sie 2015 WM-Dritte, 2022 nun Europameisterin.

Auch Scott gibt Rücktritt bekannt

Kurz nach White machte dann auch Scott ihren Rücktritt öffentlich. Die 35 Jahre alte Mittelfeldspielerin debütierte 2006 in der Nationalmannschaft, absolvierte seitdem 161 Länderspiele und damit die zweitmeisten in der Geschichte der Lionesses

Scott wurde beim 2:1 n.V. im EM-Finale am 31. Juli in London gegen Deutschland eingewechselt. Auf Vereinsebene spielte sie in ihrer Heimatstadt Sunderland, bei Everton und Manchester City, zuletzt war Scott an Aston Villa ausgeliehen.