Nach Wette: Mario Basler neuer Trainer von Kreisligist Türkgücü Osnabrück

Der SC Türkgücü Osnabrück wird im Aufstiegskampf der Kreisliga ab sofort von keinem Geringeren als Ex-Nationalspieler Mario Basler trainiert. Alles fing mit einer Wette an.

Was ein Squash-Spiel alles auslösen kann. Mario Basler, der seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile in Osnabrück hat, wettete kürzlich mit einem befreundeten Mitglied des SC Türkgücü, dass er beim Klub aus der Kreisliga C als Trainer anfangen werde, wenn er das Squash-Match verlieren würde. Und so kam es tatsächlich und der dreimalige Deutsche Meister und Europameister von 1996 hielt Wort.

Ein Jackpot für den Aufstiegsanwärter aus der Kreisliga C, der aktuell auf Platz zwei steht: Ab kommenden Dienstag wird Basler neuer Trainer, soll die junge Truppe erst in die Bezirksliga führen und mit ihr dort auch eine gute Rolle spielen. Denn, so bestätigt Sportdirektor Samet Sakinmaz dem kicker, Basler wird dem Verein ganze eineinhalb Jahre erhalten bleiben.

Der bisherige Trainer Ali Ucar, der seit seinem Amtsantritt im Sommer vieles richtig gemacht habe, wird laut Sakinmaz Baslers neue "rechte Hand". Kurz nach der Einigung am Dienstag wurde die Mannschaft informiert. "Die Jungs freuen sich, von Basler können sie noch viel lernen", so der Sportdirektor.