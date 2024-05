Nach weniger als drei Monaten: Huddersfield trennt sich von Breitenreiter

Nach nicht einmal drei Monaten ist das Abenteuer England für André Breitenreiter vorerst wieder beendet. Mit Huddersfield Town einigte sich der deutsche Coach nach dem Abstieg in die 3. Liga auf eine Trennung.

Als André Breitenreiter am 19. Februar 2024 das Amt als Trainer von Huddersfield Town übernahm, rangierte der Verein auf Platz 20 in der zweitklassigen Championship und hatte fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Der deutsche Coach kam mit einer "großen Lust, den Verein zu stabilisieren und weiterzuentwickeln". Keine drei Monate später ist das Projekt gescheitert.

Mit den Terriers, die 2017/18 und 2018/19 noch in der Premier League spielten, erlebte der 50-Jährige einen Saisonendspurt zum Vergessen. In 13 Spielen gelangen nur zwei Siege, fünfmal wurden die Punkte geteilt, sechs Partien gingen verloren.

Absturz auf den vorletzten Platz und Abstieg

Da die Konkurrenz in der Schlussphase deutlich besser punktete, rutschte Huddersfield in die Abstiegszone und beendete die Saison mit sechs Zählern und 18 Toren Rückstand auf das rettende Ufer auf Tabellenplatz 23. Der Verein muss damit erstmals seit 2012 wieder den Gang in die 3. Liga antreten - und bestreitet diesen ohne Breitenreiter.

Wie Huddersfield Town am Freitagnachmittag bekanntgab, hat man sich in "positiven Gesprächen" einvernehmlich auf eine Auflösung des ursprünglich zweieinhalb Jahre gültigen Arbeitspapiers geeinigt. "Ich habe die Gelegenheit genossen, in den letzten drei Monaten mit André zusammenzuarbeiten, und er geht mit unseren besten Wünschen", verabschiedete sich Kevin Nagle, Eigentümer und Vorsitzender von Huddersfield Town vom Trainer.

Nachfolge noch nicht geklärt

Ein Nachfolger von Breitenreiter steht noch nicht fest, Nagle versicherte jedoch, dass der Prozess bereits "fortgeschritten" sei. "Die Fans können sicher sein, dass alle getroffenen Entscheidungen mit den besten Absichten unseres Klubs im Hinterkopf getroffen werden, und wir freuen uns darauf, mit einem neuen Cheftrainer, der zu unseren Idealen und Visionen passt, positiv weiterzumachen", blickte er voraus.

Für Breitenreiter war das kurze Intermezzo in England die zweite Auslandserfahrung seiner Trainerkarriere nach seiner Station beim FC Zürich, mit dem er in der Saison 2021/22 Meister in der Schweiz wurde. In Deutschland war der Coach bislang für den TSV Havelse (2011-2013), den SC Paderborn (2013-2015), Schalke 04 (2015-2016), Hannover 96 (2017-2019) und die TSG Hoffenheim (2022-2023) verantwortlich.