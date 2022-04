Nach Wechselpanne: Keine Konsequenzen für Dingert

Für Schiedsrichter Christian Dingert (41) hat der Wechselfehler von Freiburg offenbar kein persönliches Nachspiel. Sein Chef fordert vielmehr eine ruhige Aufarbeitung.

Schon wieder ein Wechselfehler: Christian Dingert (re.) in Freiburg mit Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Teammanagerin Kathleen Krüger. IMAGO/Jan Huebner

Erneut ist Christian Dingert Teil einer Debatte, die er sich lieber erspart hätte, und erneut geht es um einen Wechselfehler.

Im vergangenen Sommer leitete er das Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen Münster und Wolfsburg, das nach einer verbotenen sechsten Einwechslung des VfL nachträglich mit 2:0 für die Gastgeber gewertet worden war. Am Samstag nun bemerkte Dingert nicht, dass der FC Bayern beim 4:1-Sieg in Freiburg kurzzeitig mit zwölf Spielern agierte.

Persönliche Konsequenzen muss der 41-Jährige jedoch offenbar nicht fürchten. "Ich fände es als Botschaft fatal", sagte Lutz Michael Fröhlich, der Schiedsrichter-Chef beim DFB, bei einem Medien-Workshop am Montag. "Man muss jetzt feststellen: Da ist ein Fehler passiert, da hat jeder so einen Anteil daran." Neben Dingert nannte Fröhlich auch den Vierten Offiziellen Arno Blos und Bayern-Teammanagerin Kathleen Krüger, die eine falsche Nummer angezeigt hatte.

"Im Prozessablauf gab es schon Fehler, die auf der Schiedsrichterseite gelegen haben", räumte Fröhlich ein. "Man muss das in Ruhe aufarbeiten." Das geschieht derzeit beim Trainingslehrgang der DFB-Spitzenreferees in Potsdam, an dem auch Dingert teilnimmt.

