Nach Wattenscheid-Triumph: FC Gütersloh serviert Magerkost gegen Siegen

Der FC Gütersloh hat seinen Auswärtsdreier bei der SG Wattenscheid 09 nicht vergolden können, da er am Donnerstag gegen die Sportfreunde Siegen eine durchwachsene Leistung zeigte.

Das 1:0 am Sonntag bei der SG Wattenscheid 09 machte Lust auf mehr beim FC Gütersloh. Ein Sieg im Nachholspiel bei den Sportfreunde Siegen, und der FCG wäre ganz nah dran gewesen an den ersten beiden Plätzen.

Wäre, denn beim Schlusslicht der Aufstiegsrunde sprang nur ein Teilerfolg heraus. Schon im ersten Durchgang herrschte vor 801 Zuschauern im Heidewald viel Leerlauf, was man auch als Auszeichnung für beide Defensivkonzepte verstehen darf.

Nach Wiederanpfiff legte die Heimelf aber vorübergehend eine höhere Schlagzahl an den Tag und belohnte sich in der 54. Minute: Flock ging im Strafraum zu Boden, den verhängten Elfmeter verwandelte Dantas. Das war es aber weitgehend schon mit der Gütersloher Herrlichkeit, denn danach übernahm Siegen die Initiative. In der 85. Minute bröckelte das bis dahin gut funktionierende Bollwerk, ein Eckball fiel am langen Pfosten Huber vor die Füße, der zum Ausgleich traf. Peters rettete in der Schlussminute seinen Güterslohern mit einer Glanzparade immerhin den einen Punkt.

Auf der vereinseigenen Internetseite brachte FCG-Trainer Julian Hesse seine Enttäuschung zum Ausdruck: "In der ersten Halbzeit fehlte der Punch im letzten Drittel. Dann gehen wir durch einen Elfmeter in Führung und schaffen es nicht, die drei Punkte zu verteidigen. Das ist sehr bitter und ich bin gerade extrem enttäuscht - aber am Sonntag geht es schon weiter und wir wollen dann die drei Punkte hier behalten." Dann kommt der FC Eintracht Rheine an den Heidewald. Und bei drei Punkten Rückstand auf Rang zwei ist der Aufstieg auch noch lange nicht abgeschrieben.