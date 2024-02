Nach Vorwurfs-Welle: Eto'o reicht Rücktritt ein - Verband lehnt ab

Samuel Eto'o (42) hat nach den zahlreichen Vorwürfen gegen seine Person seinen Rücktritt als Verbandspräsident von Kamerun eingereicht. Das zuständige Gremium lehnte aber ab.

Will nicht mehr Verbandspräsident sein, muss es aber: Samuel Eto'o. AFP via Getty Images

Aus Abidjan berichtet Michael Bächle

Für Kamerun war der Afrika-Cup 2024 eine Enttäuschung. Die Nationalmannschaft schied schon im Achtelfinale gegen Nigeria aus, in Karl Toko Ekambi trat einer der Leistungsträger im Anschluss aus dem Team zurück - und die Berichte rund um die Fußball-Ikone des Landes überschatteten das Turnier.

Samuel Eto'o, einst viermal Afrikas Fußballer des Jahres und seit 2021 Verbandspräsident des Landes, hat am Montag den Rücktritt von seinem Posten eingereicht. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die der Verband am späten Abend verschickte. Anlass war ein Zusammentreffen des Exekutivkomitees bei einem Treffen in Kameruns Hauptstadt Yaoundé, bei dem das Abschneiden der Nationalmannschaft beim Turnier in der Elfenbeinküste bilanziert werden sollte.

Eto'o will zurücktreten, darf aber nicht

"Zu Beginn dieses Treffens hat Präsident Samuel Eto'o gegenüber den Mitgliedern des Komitees seinen Rücktritt eingereicht und sie darum gebeten, dem nachzukommen", heißt es in der Mitteilung. "Am Ende der folgenden Gespräche haben die Mitglieder des Exekutivkomitees beschlossen, die aktuelle Besetzung beizubehalten und den Rücktritt des Präsidenten einstimmig abzulehnen. Dabei haben sie ihm das Vertrauen ausgesprochen, den Umbau und die Entwicklung des kamerunischen Fußballs weiterhin mit dem gleichen Esprit auf allen Ebenen voranzutreiben."

Ob Eto'o seinen Rücktritt aufgrund der schwachen Leistungen unter dem von ihm ausgewählten Nationaltrainer Rigobert Song eingereicht hat oder wegen den immer lauter werdenden Vorwürfen gegen seine Person, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Immer neue Korruptionsvorwürfe erschütterten in der jüngeren Vergangenheit sein Image, bei der WM 2022 sorgte er für einen Skandal, als er vor laufenden Kameras einen algerischen YouTuber körperlich attackierte.

Mittlerweile wurde bei der FIFA ein Dossier über die Zustände im kamerunischen Verband angelegt, welches das Portal "The Athletic" vergangene Woche in Auszügen veröffentlichte. Dort werfen ehemalige Gegenspieler Eto'o vor, sie in den Ruin getrieben zu haben. Auch von Spielmanipulationen ist die Rede. Eto'o streitet alle Vorwürfe ab.