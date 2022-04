"Nach vorne ideenlos": Bochumer Frust nach den Torlos-Wochen

Den ersten Matchball zum Klassenverbleib ließ der VfL Bochum ungenutzt und präsentierte sich beim 0:2 gegen den FC Augsburg in bedenklicher Form. In Gefahr geraten dürfte der Aufsteiger dennoch nicht mehr.

Leicht entfernt von der Trainerbank musste der Rot-gesperrte Thomas Reis am Sonntagnachmittag miterleben, wie sein Team die erste Möglichkeit verstreichen ließ, vorzeitig den Klassenerhalt perfekt zu machen. Mehr noch: Zum zweiten Mal in Folge präsentierte sich der VfL in äußerst bedenklicher Form, mit Schwächen in allen Mannschaftsteilen.

Vor einer Woche, beim 0:3 in Freiburg, hatten sich die Bochumer bereits in ganz schwacher Verfassung präsentiert, da aber immerhin gegen eines der Top-Teams der Liga, denn der SC Freiburg liefert in der laufenden Saison Woche für Woche Erstaunliches.

Reis: "Gegner mit zwei Fehlern zum Toreschießen eingeladen"

Wie schon in Freiburg gelang den Bochumern auch gegen den FC Augsburg herzlich wenig; der Gastgeber machte an der Castroper Straße die entscheidenden Fehler und ließ jegliche Ideen und Torgefahr vermissen. "Das war ein sehr gebrauchter Tag", resümierte Reis nach dem 0:2, "wir haben den Gegner mit zwei Fehlern praktisch zum Toreschießen eingeladen."

Seine Truppe habe zwar Charakter gezeigt, "aber wir waren nach vorne ideenlos." Nicht zum ersten Mal übrigens: In den jüngsten drei Partien spielte sich der VfL kaum Torchancen heraus und erzielte keinen einzigen Treffer. War das 0:0 gegen Bayer Leverkusen noch äußerst respektabel, lässt vor allem der uninspirierte Auftritt gegen Augsburg die Beobachter mit Fragezeichen in den Augen zurück.

Auf der Zielgeraden ohne Frische und Entschlossenheit

Ausgerechnet auf der Zielgeraden also scheint dem VfL ein bisschen die Frische und Entschlossenheit zu fehlen, um eine überragende Saison ins Ziel zu bringen. Bei acht Punkten Vorsprung auf den VfB Stuttgart, der derzeit Tabellenplatz 16 inne hat, dürfte dennoch nichts mehr anbrennen, zumal der VfB zum Beispiel noch gegen den FC Bayern antreten muss.

Klassenerhalt im Derby beim BVB?

Um die Saison aber mit einem überragenden Gefühl zu verlassen, wären Höchstleistungen in den letzten drei Partien äußerst hilfreich, zum Beispiel am kommenden Samstag im Derby beim BVB. Im Hinspiel hatte der Aufsteiger zum Beispiel eine Blaupause hingelegt, wie diese Begegnung laufen sollte. Mit äußerstem Einsatz und Leidenschaft hatten die Bochumer dem schwarzgelben Nachbarn Paroli geboten und ein 1:1 erstritten. Ähnlich aggressiv sollte der VfL auch am Samstag in Dortmund auftreten.

Gegen Augsburg hatte Simon Zoller erstmals nach seinem Kreuzbandriss wieder zur Startelf gehört, und der erfahrene Offensivmann warf zumindest alles rein, um Erfolg zu haben, investierte viel, war ständig unterwegs, aggressiv im Anlaufen. Natürlich ist er noch nicht in Top- Verfassung, deutlich schwächer aber präsentierten sich seine Nebenleute.

Lichtblick Zoller

Nach und nach wechselte der diesmal verantwortliche Markus Gellhaus alle Offensivkräfte ein, ohne dass der VfL zu einem gefährlichen Abschluss kam. "Vor allem die Kreativität hat uns gefehlt", kritisierte Kapitän Anthony Losilla. "Der letzte Pass oder die Flanke kamen nicht an. Wir müssen besser spielen, um den Klassenerhalt zu schaffen."

Der Patzer vor eigenem Publikum jedenfalls sorgt für Frust. "Das", befand Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz, "wäre eine fantastische Gelegenheit gewesen, vor den eigenen Fans den Klassenerhalt zu schaffen. Jetzt werden wir es in der kommenden Woche erneut versuchen."