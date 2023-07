Nach Vorfall im Trainingslager: Hertha suspendiert Gersbeck

Die Verantwortlichen von Hertha BSC haben eine Entscheidung in der Personalie Marius Gersbeck (28) getroffen. Der Torhüter wird nach dem Vorfall im Rahmen des Trainingslagers "bis auf Weiteres" suspendiert.

Wie der Zweitligist mitteilte, fiel die Entscheidung von Geschäftsführer Thomas E. Herrich und Sportdirektor Benjamin Weber am Montagnachmittag. Als Grund gab der Verein den "vorgeworfenen Sachverhalt im Rahmen des Trainingslagers in Zell am See/Österreich" an. Eine konkrete Dauer der Suspendierung teilte Hertha nicht mit.

Gersbeck war nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 22-jährigen Mann, der wegen der erlittenen Verletzungen nach der Erstversorgung ins Tauern-Klinikum in Zell am See eingeliefert wurde, am Sonntagmorgen auf der Dienststelle der örtlichen Polizei vernommen worden. Danach war er zunächst ins Teamhotel zurückgekehrt, später aber zurück nach Berlin geschickt worden. Hertha hatte auf Nachfrage am Sonntagvormittag "polizeiliche Ermittlungen gegen einen Spieler" bestätigt. Die Landespolizeidirektion Salzburg hatte am Sonntagmittag mitgeteilt, der 22-Jährige sei "unbestimmten Grades am Körper verletzt" worden.

Am Montagmittag hatte Hertha noch ein Statement veröffentlicht, in dem der Verein angekündigt hatte, die Situation "unter Berücksichtigung der laufenden Ermittlung gemeinsam intern auswerten" zu wollen. Konsequenzen hatte Hertha aber noch nicht mitgeteilt. Das hat sich jetzt geändert. Gersbeck wird laut Mitteilung vorläufig nicht mehr am Mannschaftstraining teilnehmen und sich individuell fit halten.

"Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen gegen unseren Spieler Marius Gersbeck haben wir uns entschieden, Marius bis auf Weiteres vom Mannschaftstraining zu suspendieren", wird Geschäftsführer Herrich in der kurzen Mitteilung zitiert. "Darüber hinaus hat er sich unerlaubt vom Team-Hotel entfernt."

Gersbeck, der aus Berlin stammt und der Hertha-Jugend entsprang, war im Sommer nach vier Jahren in Chemnitz, Osnabrück und Karlsruhe zu seinem Hauptstadtklub zurückgekehrt. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.