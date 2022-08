Nach vier Monaten: Adli vorm Comeback

Ende März verletzte sich Amine Adli im Einsatz für die französische U-21-Nationalmannschaft. Nun steht der Offensivakteur vor dem Sprung in den Leverkusener Spieltagskader. In diesen könnten auch die im Dortmund-Spiel lädierten Robert Andrich und Piero Hincapie zurückkehren.

Vor zwei Wochen hat Amine Adli nach seiner Sehnenoperation im Oberschenkel auf dem Trainingsplatz die ersten Schritte im Kreis der Mannschaft absolviert. Bei Passübungen, vorsichtig bei Spielformen, bestenfalls als freier Mann, der keine Zweikämpfe bestreiten musste, übte er seitdem mit. Doch diesen Abschnitt des Aufbautrainings hat der 22-Jährige nun hinter sich.

Nachdem die Belastung in den vergangenen Tagen schrittweise gesteigert wurde, mischte der schnelle Angreifer nun am Mittwoch komplett in allen Einheiten mit, führte Zweikämpfe, musste kein Limit mehr einhalten. Folglich ist die Rückkehr des 2021 vom FC Toulouse aus der zweiten französischen Liga gekommene Talent in den Leverkusener Spieltagskader am Samstag gegen den FC Augsburg durchaus im Bereich des Möglichen.

Grünes Licht von den Ärzten

Grünes Licht von den Ärzten hat Adli offensichtlich bekommen und der lauf- und einsatzfreudige Unruhestifter hält das Wochenende für einen realistischen Zeitpunkt für sein Comeback. "Ich fühle mich gut, Mal sehen, wie die nächsten Tage laufen", sagt Adli, der seit über vier Monaten wieder ein komplettes Teamtraining absolviert hat.

Für Adli würde eine lange Pause enden - bei Robert Andrich und Piero Hincapie hoffen sie bei Bayer, dass diese nach ihren Blessuren aus dem Dortmund-Spiel am Samstag (0:1) noch rechtzeitig fit werden. Bei Verteidiger Hincapie, der unter einer Knochenprellung leidet, sieht es besser aus, auch wenn der Ecuadorianer genauso wie Andrich am Mittwoch im Mannschaftstraining fehlte. Letzterer, von einem Bluterguss im Gesäß gepeinigt, bestreitet mit den Schmerzen einen Wettlauf gegen die Uhr.

Links sind Bakkers Qualitäten gefragt

Macht der Sechser weiter Fortschritte, könnte es noch bis Samstag reichen. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass einer aus dem Trio beginnt, ist eher gering. Bei Adli ist dies ohne Rhythmus und Spielpraxis ausgeschlossen, für Hincapie dürfte gegen defensive Augsburger in jedem Fall der offensivstärkere Mitchel Bakker links verteidigen. Und selbst wenn sich Andrich auf den letzten Drücker zurückmeldet, dürfte Trainer Gerardo Seoane den Mentalitätsspieler trotz seiner Bedeutung für die Elf nicht bedingungslos einem Akteur wie Charles Aranguiz oder dem in Dortmund überzeugenden Exequiel Palacios vorziehen.