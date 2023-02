Nach vier Jahren: Zimmermann verlässt Kölner U 21 im Sommer

Der 1. FC Köln muss sich für den Sommer einen neuen Trainer für seine U-21-Mannschaft suchen. Der auslaufende Vertrag von Mark Zimmermann wurde nicht verlängert.

Mehr zur Regionalliga WEst Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfer

Vier Spielzeiten wird Trainer Mark Zimmermann die U 21 des 1. FC Köln am Saisonende betreut haben. Ein weiteres Jahr unter seiner Leitung wird jedoch nicht hinzukommen, wie der Verein am Freitag bestätigte. Schon im vergangenen Jahr machten Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied die Runde, damals sprach Kölns Geschäftsführer Christian Keller dem 48-jährigen Übungsleiter aber sein Vertrauen aus. Vor wenigen Tagen erklärte Zimmermann im kicker-Interview derweil noch, dass im Sommer alles möglich sei. Nun trennen sich die Wege also nach der Saison.

"Nach vier erfolgreichen gemeinsamen Jahren möchten beide Parteien einen neuen Impuls in der jeweiligen Entwicklung setzen", heißt es in der Meldung des Vereins. "Uns war es wichtig, vor dem Start in die verbleibende Spielzeit mit allen Beteiligten neben einer eingehenden, transparenten Analyse der Hinrunde auch in kompletter Offenheit über die jeweiligen Perspektiven ab Sommer 2023 zu sprechen", so NLZ-Leiter Lukas Berg.

Bis dahin liege der volle Fokus auf dem Klassenerhalt. "Dafür gilt es, alle Kräfte gemeinsam zu bündeln. Wir sind überzeugt davon, dass Mark und sein Team ihre bisherige sehr erfolgreiche Arbeit fortsetzen und die Mannschaft zum Klassenerhalt führen", ist sich Berg sicher. Mit 20 Punkten belegt der Kölner Nachwuchs derzeit einen direkten Abstiegsplatz, das rettende Ufer ist allerdings nicht allzu weit entfernt.

Zimmermann selbst sagt zu seinem Abschied: "Wenn ich den FC im Sommer verlasse, war ich vier Jahre hier. In dieser Zeit haben sich die Aufgaben von Saison zu Saison unterschieden, und daran bin ich als Trainer gewachsen. Für mein Trainerteam und mich war immer die Balance zwischen der Weiterentwicklung unserer Spieler auf dem Weg in den Profi-Bereich und der sportlichen Performance, in einer starken Regionalliga mitzuhalten, entscheidend." Darauf, so der Fußballlehrer, der seiner Mannschaft mit guten Leistungen den Klassenverbleib zutraut, werde es auch in den restlichen Spielen ankommen.

Mit Zimmermann werden auch Co-Trainer Thomas Klasen und Torwarttrainer Denis Jercic den Verein verlassen.