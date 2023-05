Nach vier Jahren und zwölf Spielen: Pentkes Zeit in Hoffenheim läuft ab

Nach vier Jahren als Nummer 2 und Torwart-Backup verlässt Philipp Pentke die TSG Hoffenheim.

Am 1. Mai wurde Philipp Pentke 38 Jahre alt. Auch für einen Torhüter ein stattliches Alter, deswegen neigt sich die Zeit des Routiniers zumindest in Hoffenheim nun dem Ende entgegen. Wie der Bundesligist am Dienstag verkündete, wird der auslaufende Vertrag Pentkes nicht mehr verlängert. Ob das gleichbedeutend mit dem Karriere-Ende sein wird, ist noch offen.

Als loyaler Reservist ein Vorbild

Vor vier Jahren hatte Hoffenheim den zuverlässigen Schlussmann als Nummer 2 hinter Stammkeeper Oliver Baumann ablösefrei vom Zweitligisten Jahn Regensburg geholt. Pentke hatte seine Aufgabe als ehrgeiziger, aber loyaler Reservist stets vorbildlich erfüllt. Und obwohl er im Winter 2022 seinen Status als Nummer 2 an das aufstrebende Talent Luca Philipp verloren hatte, verlängerten beide Seiten das Engagement noch einmal um ein Jahr bis nach dieser Saison. Doch nun endet seine Zeit im Kraichgau.

"Philipp ist ein Teamplayer. Er war mit seinem positiven Charakter in den vergangenen vier Jahren ein wichtiges Mitglied unseres Torwart-Teams um unsere Nummer 1 Oliver Baumann und unsere Junioren-Nationalspieler Luca Philipp und Nahuel Noll", erklärt Manager Alexander Rosen, "wir konnten uns immer auf 'Penne' verlassen. Egal ob im Training oder im Spiel - wenn er gebraucht wurde, war er da. Auch in der Kabine hatten seine Worte aufgrund seiner großen Erfahrung eine hohe Bedeutung."

"Ich möchte mich bei der TSG Hoffenheim für die tolle Zeit bedanken", resümiert Pentke, der seine aktive Karriere fortsetzen möchte. "Ich habe von den TSG-Verantwortlichen die Chance bekommen, sowohl in der Bundesliga als auch in der Europa League zu spielen. Das waren für mich ganz besondere Erlebnisse. Ich werde den Klub, die Menschen, die mich hier in dieser Zeit begleitet haben, und vor allem die Fans immer im Herzen tragen."

Zwölf Pflichtspiele für die TSG

Der im sächsischen Freiberg geborene Pentke war bei Dynamo Dresden ausgebildet worden und später auf seinen Stationen 1860 München, FC Augsburg und Energie Cottbus lange Zeit Reservist und ohne Profi-Einsatz geblieben. Erst mit dem Aufstieg mit dem Chemnitzer FC als Nummer 1 in die 3. Liga änderte sich das, später war Pentke auch mit Regensburg erst in die 3. Und ein Jahr später sogar in die 2. Liga aufgestiegen.

In Hoffenheim kam Pentke mit 34 Jahren zu seinem späten Bundesligadebüt (1:2 gegen Frankfurt) und insgesamt auf zwölf Profispiele, acht in der Bundesliga, drei im DFB-Pokal, eines in der Europa League. Zum letzten Mal hatte er in der Vorsaison beim 6:3-Sieg der TSG in Fürth für den kurzfristig erkrankten Baumann zwischen den Pfosten gestanden.