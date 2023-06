Nach vier Jahren: Skhiri verlässt Köln

Der 1. FC Köln verliert seinen laufstarken Mittelfeldmotor Ellyes Skhiri. Der tunesische Nationalspieler hat seinen Vertrag nach vier Jahren nicht verlängert.

Seine Zeit in Köln ist nun vorbei: Ellyes Skhiri. IMAGO/Herbert Bucco

Was schon seit einiger Zeit im Raum stand, ist nun Gewissheit: Ellyes Skhiri wird den 1. FC Köln verlassen. Nach vier Jahren unterschreibt der tunesische Nationalspieler keinen neuen Vertrag bei den Domstädtern.

Der laufstarke Alleskönner war 2019 aus Montpellier nach Köln gekommen und gehörte seitdem zum Stammpersonal - und machte mit seinen starken Leistungen stets auf sich aufmerksam. Der nach der Spielzeit 2022/23 ablösefreie 28-Jährige hatte seinen Wechselwunsch bereits frühzeitig kundgetan. Wohin es Skhiri zieht, steht indes noch nicht fest. Wohl aber das Ziel, europäisch zu spielen.

In seinen vier Spielzeiten kam der Sechser auf 133 Pflichtspiele und erzielte dabei 20 Tore. In der abgelaufenen Saison war Skhiri nicht nur notenbester Kölner (kicker-Note 2,88), sondern mit sieben Treffern auch der beste Torschütze der Rheinländer, die sich auf ihrer Vereinswebsite nun verabschieden mussten: "Lieber Ellyes, vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz, deine zahlreichen Kilometer, die du für den FC abgespult hast und deinen Willen, immer alles zu geben! Mach et joot, Flaco!"