Nach vier Jahren: Plechaty verlässt Essen

Als Leistungsträger besaß Sandro Plechaty (26), der 2020 zu RWE gewechselt war, großen Anteil an Essens Drittliga-Aufstieg 2022. In der 3. Liga veränderte sich aber die Rolle: Der Verteidiger musste vermehrt von außen zuschauen (24 Einsätze in zwei Spielzeiten). Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Verein den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängert.