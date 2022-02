Nach vielen Jahren: Denkt Horn an Abschied aus Köln?

Nach 200 Bundesliga-Spielen für den 1. FC Köln war Timo Horn von Trainer Steffen Baumgart als Nummer 1 abgesetzt worden. Nun kam der langjährige Kapitän zurück. Doch was passiert im Sommer?

Marvin Schwäbe ist seit geraumer Zeit die von Steffen Baumgart festgelegte Nummer 1 beim 1. FC Köln. Der Leidtrangende: Timo Horn, seit 2002 Teil des "Effzeh" und seither in 201 Bundesliga-, 21 DFB-Pokal- und 98 Zweitliga-Partien im Einsatz.

Dass der 28-jährige Routinier von der Wahl "enttäuscht" gewesen sei, war schon damals von Coach Baumgart offenbart worden.

Diese Enttäuschung ließ Horn selbst nun an diesem Samstagabend nach dem knappen 1:0-Erfolg über Eintracht Frankfurt im Gespräch mit "Sky" anklingen: "Leicht ist das nicht, ich bin alle Jugendmannschaften des FC durchlaufen, habe zehn Jahre als Nummer 1 bei den Profis gespielt. Solange ich mich zurückerinnern kann, hab ich zwischen den Pfosten gestanden."

Trotzdem habe der an diesem Abend für den an Corona erkrankten Schwäbe aufgebotene Schlussmann versucht, diese Degradierung von Tag eins an "positiv anzunehmen. Denn es bringt ja auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken." Horn will "weiter hart arbeiten" - und was sich dann eventuell in Zukunft ergibt, "wird man sehen". Beweisen müsse er sich aber nichts mehr.

Und dennoch: Was genau geht Horn durch den Kopf? Sein aktueller Vertrag läuft nur noch bis 30. Juni 2023. "Es ist immer schwer zu sagen ... im Fußball geht es sehr, sehr schnell." Der Torhüter möchte einen Vereinswechsel nicht ausschließen, auch wenn er kein Mann ist, "der heute das Wappen küsst und morgen weg ist". Trotzdem: "Ich habe immer den Anspruch und den Ehrgeiz zu spielen. Was sich dann ergibt, wird man sehen."

Sein Trainer Steffen Baumgart war jedenfalls angetan von der Leistung seines Torwarts - nicht aber vom Auftreten der Fans in Müngersdorf: "Erst einmal muss ich sagen, dass ich in der ersten Hälfte schon vom Publikum enttäuscht war. Da hat mir die Rückendeckung vom Kölner Publikum für einen Kölner Jung gefehlt. Zweite Halbzeit war es dann so, wie ich mir das vorstelle."

"Es ist gar nicht leicht für ihn in der Situation, in der er steckt", so Baumgart weiter - und "er ist der Rückhalt, den wir brauchen". Dennoch werde, wenn alles nach Plan verläuft, in Fürth am kommenden Samstag (15.30 Uhr) wieder Schwäbe in den Kasten zurückkehren.

