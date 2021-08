Nach vielen Jahren Bundesliga: Höger schließt sich Mannheim an

Wenige Tage nach der faustdicken Überraschung im DFB-Pokal gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt (2:0) ist Waldhof Mannheim ein weiterer Coup geglückt: Marco Höger wechselt zum Drittligisten.

Neben 69 Zweitliga-Partien (acht Tore, elf Vorlagen) hat es Marco Höger in seiner Karriere auch auf stolze 159 Bundesliga-Einsätze für Schalke 04 (2011-2016) sowie den 1. FC Köln (2016-2021) gebracht und dabei sieben Treffer sowie zehn Assists vorzuweisen. Eine Menge Erfahrung also, die der gebürtige Kölner angesammelt hat - und nun bei Waldhof Mannheim einfließen lassen kann.



Denn tatsächlich hat sich Höger, nachdem sein Vertrag beim "Effzeh" in diesem Sommer ausgelaufen war, für den Drittligisten entschieden.

Höger schwärmt: "Der SVW hat sich toll entwickelt"

Die Freude über diesen Transfer ist bei den Mannheimern natürlich groß - und passt zum Jubelsturm der jüngsten Tage, nachdem der Klub um Trainer Patrick Glöckner am vergangenen Wochenende Nachbar Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal geschlagen hatte (2:0).



Mit Marco konnten wir einen absoluten Unterschiedsspieler für uns gewinnen. Jochen Kientz, Sportlicher Leiter der Mannheimer

"Mit Marco Höger konnten wir einen absoluten Unterschiedsspieler für uns gewinnen. Seine Qualitäten sind unbestritten - und wir sind uns sicher, dass er uns mit seiner Erfahrung und seinem Spielertyp weiterhelfen wird", wird Jochen Kientz, Sportlicher Leiter der Mannheimer, zitiert. "Wir haben intensive Gespräche mit Marco geführt und sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat. Jetzt müssen wir Marco so schnell wie möglich in die Mannschaft integrieren, damit er uns auf dem Platz zur Verfügung steht."

Und auch der 31-jährige Höger selbst ist angetan, fortan im Waldhof-Dress gegen Drittliga-Konkurrenten wie die Würzburger Kickers (am kommenden Sonntag um 14 Uhr), Kaiserslautern, Braunschweig, 1860 München oder Osnabrück zu spielen: "Der SVW hat sich toll entwickelt und ist ein absoluter Traditionsverein - und deshalb freue ich mich ganz besonders, zukünftig für den Waldhof aufzulaufen. Die Gespräche mit Jochen Kientz und den Verantwortlichen beim SVW waren sehr positiv und haben mich davon überzeugt, hier einen neuen Vertrag zu unterzeichnen. Jetzt gilt es für mich, so schnell wie möglich einen Anschluss an die Mannschaft zu finden."