Nach VfB-Abschied: Aidonis vor Wechsel nach Griechenland

Ein paar Wochen nach seinem Abschied vom VfB Stuttgart scheint Abwehrspieler Antonis Aidonis einen neuen Arbeitgeber gefunden zu haben. Der 22-jährige Deutsch-Grieche ist sich mit dem griechischen Erstligisten Aris einig.

Beim Europa-Conference-(Qualifikations-)Teilnehmer Aris leitet Robert Palikuca die sportlichen Geschicke und kennt den Innenverteidiger aus seiner Düsseldorfer und Nürnberger Zeit gut genug.

Aidonis brachte es in seiner Zeit beim VfB nur zu zwei Bundesligaeinsätzen und wurde meistens in der Zweitmannschaft der Schwaben eingesetzt. In der Saison 2021/22 war Aidonis an den damaligen Zweitligisten Dynamo Dresden ausgeliehen, bei dem er zwölf Mal zum Einsatz kam (kein Tor). Sein zum 30. Juni auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert, er ist damit ablösefrei.

Bei Aris stehen weiterhin auch die früheren Bundesligaspieler Vladimir Darida und Lukas Rupp unter Vertrag.