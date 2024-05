Nach Verzögerung: Widmer vor dem Einstieg ins Mainzer Teamtraining

Die Pause hatten sich Silvan Widmer und Mainz 05 kürzer vorgestellt. Nach einer Fersen-OP Anfang Mai wollte der Kapitän in der Sommervorbereitung einsteigen. Erst jetzt ist es so weit.

Bei den Auswärtsspielen von Mainz 05 taucht der FSV-Kapitän Widmer schon mal in Zivil auf, um die Kollegen zu supporten. Eine Unterstützung auf dem Platz ist dem 30-Jährigen noch nicht möglich. Wie der Klub bekannt gab, soll der Außenverteidiger in den nächsten Tagen ins Teamtraining zurückkehren. Die Folgen der OP, die wegen Achillessehnen- und Fersenproblemen notwendig wurde, sind gravierender als zunächst gedacht. Beim Trainingslager in Schladming/Österreich war Widmer schon in der Sommervorbereitung vor Ort, kann bis heute aber nur individuell trainieren.

Der Schweizer Nationalspieler fehlt Mainz als Rechtsverteidiger, auch seine Qualität im Abwehrzentrum hätte dem FSV durchaus weiterhelfen können. Die Liste der Verletzten ist so lang, dass der FSV drei Torhüter auf dem Spielberichtsbogen notiert, beim 1:3 gegen den VfB Stuttgart kam noch Zweitmannschaftsspieler David Mamutovic hinzu und trotzdem blieb ein Platz im 20er-Kader frei.

Mainz hofft auf Weiper-Rückkehr

Während Widmer für die Partie am Samstag in Augsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) noch nicht zur Debatte steht, hofft der FSV auf die Rückkehr der Youngster Nelson Weiper, dessen Muskelfaserriss im Oberschenkel verheilt ist, und Brajan Gruda, der zuletzt wegen eines grippalen Infekts pausieren musste. Ganz normal im Training ist auch Karim Onisiwo, der zuletzt wegen eines Schlags gegen den Oberschenkel vorzeitig ausgewechselt wurde.

Im Duell der beiden Fehlstarter, die beide noch auf den ersten Saisonsieg warten, treffen zwei der abwehrschwächsten Teams der Liga aufeinander. Augsburg und Mainz weisen jeweils zwölf Gegentore auf, nur Darmstadt kassierte noch einen Treffer mehr. Am Samstag gibt es ein Wiedersehen mit Finn Dahmen. Der 25-Jährige hat den FSV nach Vertragsende verlassen, weil er nicht länger die Nummer 2 hinter Robin Zentner sein wollte. In Augsburg avancierte er auf Anhieb zum Stammkeeper, sein Glück hat er dort angesichts der sportlichen Misere aber noch nicht gefunden.