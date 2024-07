Nach Vertragsauflösung in Saarbrücken: Breuer heuert in Haching an

Die SpVgg Unterhaching hat den elften Sommerneuzugang präsentiert: Der beim 1. FC Saarbrücken ausgebildete Andy Breuer wechselt mit sofortiger Wirkung zum Drittliga-Konkurrenten.

Am Mittwochabend hat die SpVgg Unterhaching ihren elften Sommerneuzugang vorgestellt - dabei nach Fynn Seidel (SV Meppen) aber erst den zweiten fürs Mittelfeld. Andy Breuer war nach einer Vertragsauflösung in Saarbrücken ablösefrei zu haben.

"Andy ist ein sehr talentierter junger Spieler, der in der Vergangenheit bereits im Fokus einiger größerer Klubs war", wird Hachings Sportdirektor Markus Schwabl zitiert: "Er bringt einerseits Tempo und Dynamik mit und andererseits scheut er keinen Zweikampf. Wir haben richtig Lust, einen Jungen wie ihn in seiner Entwicklung zu begleiten."

Breuer wurde beim 1. FC Saarbrücken ausgebildet, schnupperte dort auch Drittliga-Luft, entschied sich im Juni aber gegen einen Verbleib. "Wir haben die abgelaufene Saison offen und ehrlich mit Andy analysiert und akzeptieren seinen Wunsch, in einem veränderten Umfeld einen neuen Anlauf zu nehmen. Wir sind überzeugt, dass dies die beste Lösung für beide Seiten ist", hatte FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger erklärt.

Ich bin hochmotiviert, meine Fähigkeiten in der 3. Liga unter Beweis zu stellen. Andy Breuer

Nach der Vertragsauflösung blieb noch die Frage nach dem neuen Arbeitgeber, die seit Mittwoch geklärt ist. "Ich freue mich sehr, nun für die SpVgg Unterhaching auflaufen zu dürfen", so Breuer in einem ersten Statement: "Ich bin hochmotiviert, meine Fähigkeiten in der 3. Liga unter Beweis zu stellen. In den Gesprächen mit Sportdirektor Markus Schwabl und bei meinem ersten Besuch hier am uhlsport PARK habe ich einen sehr guten Eindruck gewonnen und freue mich darauf, meinen Beitrag zum Erfolg des Vereins zu leisten."

Drei Kurzeinsätze bei drei Heimsiegen in der 3. Liga

Seine ersten beiden Drittliga-Einsätze feierte Breuer in der Saison 2022/23 - bei den beiden Heimsiegen gegen die SpVgg Bayreuth (5:0) und Rot-Weiss Essen (3:0) wurde er jeweils spät eingewechselt. In der vergangenen Spielzeit kam lediglich ein Kurzeinsatz am 29. Spieltag beim 2:0-Heimerfolg gegen Erzgebirge Aue hinzu.