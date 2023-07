Nach Vertragsauflösung in Bremerhaven: Panther verpflichten Andersen

Die Augsburger Panther bedienen sich bei der Ligakonkurrenz und haben den dänischen Nationalspieler Niklas Andersen verpflichtet. Kurz zuvor hatte er in Bremerhaven um seine Vertragsauflösung gebeten.

Andersen wechselt von Liga-Konkurrent Bremerhaven in die Fuggerstadt. Der 25-Jährige war 2020 zu den Fischtown Pinguins gewechselt und bringt entsprechend reichlich DEL-Erfahrung mit nach Augsburg, wo er künftig mit dem Trikot Nummer 71 auflaufen wird. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

"Unser Ziel ist es immer gewesen, alle zunächst geplanten Importstellen vor Beginn des Eistrainings zu besetzen. Mit Niklas Andersen wechselt jetzt ein DEL-erfahrener Außenstürmer nach Augsburg", wird Trainer Christof Kreuzer vom Verein zitiert. "Er ist ein guter Skater und Teamspieler, der zudem mit einem sehr guten Schuss ausgestattet ist. Ich habe ihn in den letzten Jahren in der Liga oft spielen sehen und ihn auch bei der WM in Finnland live beobachten können. Dort war er einer der auffälligsten Dänen."

Andersen gehörte bei den letzten drei Weltmeisterschaften jeweils dem dänischen Turnierkader an. "Ich blicke auf drei schöne Jahre in Bremerhaven zurück und möchte die Zeit dort nicht missen. Jetzt freue ich mich nach vielen guten Gesprächen mit Christof Kreutzer aber auf meine neue Herausforderung in Augsburg" kommentiert der 25-Jährige seinen Wechsel in die Fuggerstadt. "Auch wenn die Panther sportlich ein hartes Jahr hinter sich haben, bleiben sie trotzdem eine gute Adresse in der DEL."

Vertragsauflösung in Bremerhaven kurz zuvor

Kurz vor seiner Unterschrift bei den Panthern hatte er bei den Fischtown Pinguins noch um seine Vertragsauflösung gebeten. "Ich weiß, dass ich Alfred (Teammanager Prey, Anm. d. Red.) und Hauke (Geschäftsführer Hasselbring, Anm. d. Red.) damit in eine unangenehme Situation manövriere und möchte mich dafür entschuldigen, dass ich jetzt so kurz vor Saisonbeginn mein gegebenes Versprechen revidieren muss - aber ich kann nicht anders!", hatte Andersen diesen Schritt begründet.

"Niklas muss diesen Entschluss persönlich verantworten und auch entsprechen artikulieren - wir hegen keinen Groll!", wurde Prey vom Verein zitiert.

In 143 DEL-Spielen sammelte Linksschütze Andersen 37 Tore und 36 Assists.