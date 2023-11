Nach verpasster EM-Quali: Irland trennt sich von Coach Kenny

Nach der verpassten EM-Qualifikation trennt sich Irland von Nationaltrainer Stephen Kenny. Das teilte der irische Verband FAI am Mittwoch mit. In der Quali-Gruppe B wurde Irland hinter Frankreich, den Niederlanden und Griechenland nur Vierter und verpasste damit zum vierten Mal in Serie die Teilnahme an einem großen Turnier. Kenny hatte das Team im April 2020 übernommen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.