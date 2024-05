Nach verpassten WM-Quali: Montenegro-Trainer tritt zurück

Montenegro hat im Duell mit Italien die Qualifikation für die WM verpasst. Nach der Partie zieht Vlado Sola die Konsequenzen und räumt seinen Posten.

Montenegro braucht einen neuen Nationaltrainer. Kurz nach der 32:34-Niederlage gegen Italien, die das Verpassen der Weltmeisterschaft bedeutete, zog Vlado Sola die Konsequenzen.

"Alles, was schlecht war, ist meine Schuld. Ich trete sofort zurück. Es tut mir leid, wenn ich die Handballwelt in Montenegro enttäuscht habe", sagte der Nationaltrainer auf der Pressekonferenz.

Sola räumt Posten

Damit ist die Amtszeit von Sola bereits beendet. Der Ex-Keeper hatte nach der enttäuschenden WM im Vorjahr von Zoran Roganovic übernommen und sollte die stolze Nation wieder aufrichten.

"Es wird schwierig, in so kurzer Zeit etwas Neues zu machen. Daher muss ich mich auf das verlassen, was Zoran Roganovic geleistet hat, und der hat in den vergangenen Jahren einen wirklich tollen Job gemacht", sagte Sola bereits damals.

Der 55-Jährige meisterte im Anschluss die EM-Quali, verpasste als 14. allerdings knapp den Sprung in die Hauptrunde. Der Verband verlängerte im Anschluss sogar seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. Nach der verpassten WM-Teilnahme endet nun aber die Zusammenarbeit.