Nach verpasstem Sprung an die Tabellenspitze: Neidhart ist "maßlos enttäuscht"

Ein engeres Aufstiegsrennen als das der Regionalliga West gibt es in diesem Jahr in kaum einer anderen Liga: Nach dem 34. Spieltag trennen lediglich zwei Zähler Tabellenführer Münster und Verfolger RW Essen. Am Samstag konnte jedoch keines der beiden Teams den Patzer des Konkurrenten nutzen.

Nach zuletzt fünf Siegen in Folge musste Preußen Münster beim SV Lippstadt 08 erstmals wieder einen kleinen Dämpfer hinnehmen, gegen den Tabellen-Elften gelang dem Primus der 3. Liga nach zunächst geglückter Aufholjagd und einem späten Schock "nur" ein 3:3-Unentschieden. Nach dem Spiel musste sich Sascha Hildmann zunächst von der "Achterbahnfahrt" erholen. "Wir gelangen früh durch zwei Fehler in Rückstand, hatten aber dennoch auch Chancen in der ersten Hälfte", wird der 50-jährige Preußen-Trainer auf der Vereinswebsite zitiert.

Durch die Treffer von Ziegele (55.), Teklab (60.) und Wegkamp (84.) konnte der Tabellenführer den Spielverlauf dann in der zweiten Halbzeit auch tatsächlich auf den Kopf stellen, bevor Maiella in der Nachspielzeit den Ausgleich markierte. "Wir haben mit enormem Aufwand und einer starken Laufleistung das Spiel gedreht und werden dann am Ende bitter bestraft", summierte Hildmann, der bei seinem Team aber die "Cleverness" in den entscheidenden Momenten vermisste. "Wir waren heute in einigen Situationen nicht ganz wach", gab auch Kapitän Julian Schauerte zu, der in einem "umkämpften Spiel" das Unentschieden als "verdient" bezeichnete.

Neidhart bemängelt fehlende Offensive

Der Tabellenzweite Rot-Weiss Essen kam im Anschluss gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach zum dritten Mal in Folge nicht über ein 1:1 hinaus. Nachdem Essen bereits in der ersten Halbzeit durch Kleinsorge in Führung gegangen war, verpasste es das Team von Christian Neidhart, einen zweiten Treffer zu markieren und wurde wie auch der Konkurrent Münster kurz vor Ende geschockt. "Wir sind heute sowohl vom Ergebnis als auch davon, dass wir Lippstadts Steilvorlage nicht nutzen konnten, maßlos enttäuscht", ärgerte sich Neidhardt nach dem Spiel.

Es kann sich mit jedem Spieltag alles ändern, dafür müssen wir aber bessere Leistungen zeigen. Christian Neidhart

Der 53-Jährige bemängelte einmal mehr die seit Wochen schwächelnde Offensivabteilung von RWE und lobte gleichzeitig den Gegner aus Gladbach für die starke Defensivleistung. "Ich habe unsere eigentlich starke Offensive heute nicht gesehen und der Gegner hat heute stark verteidigt." Trotz der nicht genutzten Steilvorlage hat sich für beide Mannschaften an der Tabellensituation nichts geändert. Bei fünf verbleibenden Spielen hat RWE zwei Punkte Rückstand auf Münster und somit noch alle Karten in der Hand. "Es kann sich mit jedem Spieltag alles ändern, dafür müssen wir aber bessere Leistungen zeigen", weiß auch Neidhart. Es bleibt also weiterhin spannend in der Regionalliga West.