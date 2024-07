Nach verpasstem Lehrgang: Hans Lindberg nicht im dänischen Olympia-Kader

Hans Lindberg fehlte beim Trainingsauftakt der dänischen Nationalmannschaft, nun steht er auch nicht im Olympia-Kader von Nikolaj Jacobsen. Wie es für Lindberg nun weitergeht:

Ende Juni startete Handball-Weltmeister Dänemark in die Olympia-Vorbereitung - überraschend ohne Hans Lindberg. Der Bundesliga-Rekordtorschütze reiste nicht zum Trainingsauftakt nach Faaborg.

"Ich kann nicht viel anderes sagen, als dass Hans aus persönlichen Gründen nicht erschienen ist und höchstwahrscheinlich nicht an diesem Lehrgang hier teilnehmen wird", wurde Nikolaj Jacobsen von TV2 zitiert. Weitere Details zur Abwesenheit Lindbergs nannte der dänische Nationaltrainer dabei nicht.

Lindberg soll bei zweitem Vorbereitungsteil dabei sein

Am gestrigen Mittwoch (3. Juli) nominierte Jacobsen dann seinen 17er-Kader für die Olympischen Spiele in Paris. Hans Lindberg ist weder in der Liste der 14 Spieler zu finden, die den Stamm des Teams bilden sollen, noch taucht er bei den Paris-Reservisten auf. Der gelernte Rückraumspieler Niclas Kirkeløkke ist als einziger Rechtsaußen eingeplant.

Wenn sich das Team am 8. Juli in Helsingør zur nächsten Vorbereitungsphase trifft, soll laut dem dänischen Verband auch Hans Lindberg zur Mannschaft stoßen. Der 42-Jährige ist immerhin noch Teil des 35er-Kaders, auf den Nikolaj Jacobsen bei Verletzungen zurückgreifen kann.

Im Vorfeld der Olympiade wird Dänemark zwei Testspiele gegen Argentinien bestreiten (16. und 18. Juli).