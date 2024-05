Nach verpasstem DFB-Pokal-Einzug: Welchen finanziellen Spielraum hat RWO?

Die Personalplanungen werden bei Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen nach der Finalniederlage gegen Essen nicht leichter. So drohen auch Abgänge: Neu-Konkurrent Duisburg etwa schielt auf Oberhausener Defensivakteure.

Regionalliga West Transfers

Statistiken

Zur Halbzeit des Finales um den Niederrheinpokal gegen RW Essen war man in der Kabine von Rot-Weiß Oberhausen noch guter Dinge: "Wir haben sie am Haken", meinte Trainer Mike Terranova, und: "Diesmal packen wir sie." Minuten später fielen in rascher Folge zwei Gegentreffer, und am Ende stand ein nach einhelliger Meinung viel zu hohes 3:0. "Es hätte 2:2 stehen müssen, als Essen das dritte Tor macht", sprach RWO-Kapitän Moritz Stoppelkamp diverse verpasste Tormöglichkeiten an, bevor er angesäuert feststellte: "Wir haben auf Augenhöhe gespielt, aber mal wieder Amateur-Fehler gemacht."

Statt des erhofften Einzugs in den DFB-Pokal mit zunächst mehr als 300.000 Euro Einnahme gibt es also nur rund 120.000 Euro aus dem Finale. Das erschwert und verzögert die Personalplanungen der Kleeblätter weiter. Bislang hat Sportleiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano mit Timur Kesim (ETB SW Essen), Luca Thissen (VfB Homberg), Leon Kayser (SSV Bergisch Gladbach) und Simon Ludwig (Wormatia Worms) erst vier Spieler verpflichtet - alle jung, alle aus der Oberliga.

Gewissheit ab kommender Woche

Eine gewisse Jugend soll in nächster Zeit Trumpf sein, ist die Linie von Lichtenwimmer und Neu-Trainer Sebastian Gunkel, der gerade den Umzug von Norddeutschland nach Oberhausen vorbereitet, wo er am 19. Juni das erste Training leiten wird. "Wir möchten keinen Spieler haben", sagt Lichtenwimmer, "der nicht noch entwicklungsfähig ist." Nach der völlig verkorksten Spielzeit 23/24 will sich RWO wieder auf den Pfad von Jugend und Entwicklung besinnen, der schließlich zum Erfolg führen soll. Ab der nächsten Woche wird Lichtenwimmer konkret wissen, wie es um den finanziellen Spielraum bestellt ist, mit dem er dann "auch Spieler holen will, die nicht aus der Oberliga kommen".

Es sollten tunlichst auch Defensivspieler dabei sein, denn mittlerweile bemüht sich der benachbarte Drittliga-Absteiger MSV Duisburg um Oberhausener Verteidiger: Innenverteidiger Tim Stappmann war als Abgang ohnehin klar, er wird in Meiderich nun ebenso gehandelt wie die Außenverteidiger Moritz Montag und Pierre Fassnacht, die Oberhausen unbedingt behalten möchte. Da scheint schon vor der Saison das Tauziehen alter Rivalen eröffnet.