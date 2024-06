Nach Verletzungsmisere: So plant Freiburg in der Defensive

Die langfristigen Ausfälle von Matthias Ginter und Philipp Lienhart machten dem SC Freiburg zu schaffen. Für die kommende Saison sieht sich der SC in der Abwehr gut aufgestellt - auch wegen der verpassten Qualifikation fürs internationale Geschäft.

Der EM-Traum von Philipp Lienhart lebt. Am Dienstagabend gab der Österreicher beim 2:1 über Serbien nach sechs Monaten Leidenszeit sein Comeback in der Nationalmannschaft. Erst die Leistenoperation, dann ein Kurzeinsatz, dann Knieprobleme - der 27 Jahre alte Innenverteidiger fehlte dem SC Freiburg im Grunde seit Mitte Dezember. "Natürlich schaue ich mit gemischten Gefühlen auf die Situation, wenn ein Spieler mit so wenig Einsatzzeit zur EM fährt", gesteht Sportdirektor Klemens Hartenbach. "Wäre er Anfang 20, würde ich vielleicht sagen: Du hast noch so viele Turniere vor dir, gehe jetzt kein Risiko ein. Aber in seinem Alter ist ja klar, dass er alles dafür gibt, bei der EM dabei zu sein."

Der 59-Jährige macht dennoch deutlich: "Ich vertraue den handelnden Personen voll und ganz, dass da keine unvernünftigen Dinge getan werden. Auch Philipp geht verantwortungsbewusst mit der Situation um. Er ist ein vernünftiger Junge mit klarem Verstand. Er würde Stopp sagen, wenn er merkt, dass es Probleme gibt."

Ginter-Rückkehr: Vielleicht in der Vorbereitung

Lienharts Partner Matthias Ginter muss sich bis zur Rückkehr auf den Rasen derweil noch gedulden. Schmerzen an der Achillessehne beschäftigten den 30-Jährigen annähernd ein halbes Jahr. Erst kämpfte sich Ginter durch, doch im März war die Operation unumgänglich. "Man sieht Licht am Ende des Tunnels, und das ist ein positives Zeichen. Es gab mal einen ersten Reflex, der hieß: Matze fällt die gesamte Hinrunde aus. Aber davon sind wir weit entfernt", berichtet Hartenbach. "Es kann sein, dass die Wiedereingliederung im Laufe der Vorbereitung schon starten kann." Im Breisgau keimt also Hoffnung auf, dass der neue Trainer Julian Schuster schon früh in seiner ersten Saison als Cheftrainer auf das bewährte Duo bauen kann.

Die vergangene Saison zeigte, wie gut der Freiburger Kader in der Defensive in der Breite gebaut ist. Manuel Gulde (33), Kiliann Sildillia (22), Lukas Kübler (31) und Jordy Makengo (22) waren bereits vergangene Saison regelmäßig im Zentrum gefragt. Dazu kommen Kenneth Schmitt (22), der lange wegen einer Bauchmuskelverletzung fehlte, und Eigengewächs Max Rosenfelder (21), auf die sich Hartenbach besonders freut: "Bei beiden bin ich sehr optimistisch, dass sie einen richtig großen Schritt nach vorne machen können. Nichts macht größere Freude als die eigenen Jungs auf den Platz bringen zu können."

Schlotterbeck? Zukunft offen

Und dann gibt es ja noch Leihrückkehrer Keven Schlotterbeck (27), dessen Zukunft noch nicht entschieden ist. "Selbst wenn es bei Matze oder Philipp doch noch etwas länger dauern sollte, als wir uns erhoffen, wären wir gut aufgestellt. Wir dürfen den Kader auf dieser Position auch nicht überladen", betont Hartenbach. "Es wäre vielleicht etwas anderes, wenn wir weiter internationale Spiele hätten. Aber wenn wir in der Panik noch einen Verteidiger holen würden und plötzlich sind alle fit, wäre das dem Klima in der Kabine nicht zuträglich."

Die vergangene Saison hat aber auch gezeigt, dass der Ausfall von Ginter und Lienhart eine Lücke reißt, die qualitativ nicht zu kompensieren ist - was bis auf wenige Ausnahmen kein Bundesligist könnte. In der Saison 2022/23 stand Ginter in allen 34 Spielen auf dem Feld, Lienhart 27-mal in der Startelf an seiner Seite. Mit nur 44 Gegentoren stellte der Sport-Club die viertbeste Defensive der Liga. In der abgelaufenen Saison konnte das Duo nur 13-mal gemeinsam auflaufen.

Interessant ist: Der SC hat 2023/24 insgesamt 186 Chancen zugelassen. Das sind nur zwei mehr als in der Vorsaison, doch daraus resultierten mit 58 Gegentoren gleich 14 mehr. Das ist speziell auf die Rückrunde zurückzuführen, als das Stammduo kein einziges Spiel gemeinsam absolvierte und der SC mit 32 Gegentoren hinter Darmstadt, Bochum und Hoffenheim die viertschwächste Defensive stellte.

Das zeigt: Sollten sich bei Ginter oder Lienhart im Laufe des Sommers Komplikationen abzeichnen, müssten die Verantwortlichen im Breisgau wohl doch nochmal in sich gehen ...