Nach Verlängerung mit Pfeiffer: Lübeck erhält Auflage vom DFB

Mit der Vertragsverlängerung von Trainer Lukas Pfeiffer hat Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck wegen dessen fehlender Lizenz eine Strafe in Kauf genommen. Nun äußerte sich der DFB.

Der VfB Lübeck steht in der Regionalliga Nord bereits als sicherer Aufsteiger in die 3. Liga fest. Nicht zuletzt ist dieser Erfolg auch Lukas Pfeiffer zu verdanken. Die logische Folge: Die Lübecker gaben bereits am Dienstag die Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr bis 2024 mit ihrem Coach bekannt.

Diese Entscheidung könnte dem Verein allerdings in der kommenden Saison eine Strafe einbringen. Das Grund: Der 32-Jährige besitzt nur die B-Lizenz und nicht die erforderliche UEFA-Pro- oder A-Lizenz. Der Ursprung dieser Problematik liegt in der Corona-Pandemie, wie der Verein in einer Pressemitteilung erklärte.

Pfeiffer hatte bereits die Zusage zum Lehrgang

Pfeiffer, zuvor Co-Trainer, übernahm den Trainerjob beim VfB zum 1. Juli 2021. Schon damals hätte seine Lizenz eigentlich nicht ausgereicht. Die Lübecker hatten allerdings beim Norddeutschen-Fußball-Verband eine Ausnahmegenehmigung erzielt, die den Coach dazu berechtigte, auch mit der B-Lizenz und einer schriftlichen Zusage für eine Teilnahme am nächsten A-Lizenz-Lehrgang teilzunehmen, an der Seitenlinie zu stehen.

Dieser Lehrgang fand allerdings aufgrund der Corona-Pandemie nie statt. Im Anschluss änderte der DFB das Punktesystem zur Zulassung für die Ausbildung. Da andere Bewerber nach den neuen Regularien mehr Punkte vorweisen können als Pfeiffer, hat dieser aktuell keine Möglichkeit, seine A-Lizenz zu machen. Dementsprechend sei dem Verein bewusst gewesen, dass die Verlängerung "eine spätere Sanktionierung durch den DFB zur Folge haben könnte."

Am Donnerstag erklärte der DFB nun, er habe dem VfB "eine Auflage erteilt, die bis 30. Juni zu erfüllen" sei. Erst im Anschluss werde entschieden, ob Lübeck die Auflagen für die 3. Liga "erfüllt oder nicht". Sollte dies nicht der Fall sein, könnten Strafen bis hin zum Punktabzug drohen.

Lübeck "kann nicht anders behandelt werden als andere Bewerber"

Weiter schilderte der Verband: "Der DFB ist an die geltenden Zulassungsvoraussetzungen gebunden. Der VfB Lübeck kann insofern nicht anders behandelt werden als alle anderen Bewerber zur 3. Liga." Welche genaue Voraussetzung der VfB erfüllen muss ist allerdings unklar.

Sicher ist jedoch, dass die Lübecker alles versuchen werden, um mit ihrem Aufstiegstrainer auch in der 3. Liga an den Start zu gehen. "Ich bin sehr dankbar für das große Vertrauen, das der VfB mir entgegenbringt, und für den Mut, der für diese Entscheidung notwendig war", freute sich Pfeiffer, der betonte: "Ich werde alles daransetzen, mit meiner Arbeit dazu beizutragen, den VfB im Profifußball zu etablieren."