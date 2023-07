Nach Verkauf: Erhalten die Commanders schon wieder einen neuen Namen?

Das NFL-Team aus Washington lief in den vergangenen vier Jahren unter drei verschiedenen Namen auf. Nach dem Verkauf könnte nun ein weiterer folgen.

Im 21. Jahrhundert hat erst zweimal ein NFL-Team seinen Namen geändert. Zweimal war es das gleiche Team. 2020 legten die Washington Redskins ihren diskriminierenden Beinamen ab, nachdem zahlreiche Sponsoren ihnen mit der Aufkündigung ihrer Verträge gedroht hatten. Weil zunächst kein neuer Name gefunden worden war, lief die Mannschaft aus der US-Hauptstadt zwei Jahre lange als "Washington Football Team" auf, ehe 2022 unter großem medialem Aufwand die Umbenennung in Washington Commanders erfolgt war.

Doch auch dieser Name könnte nur von kurzer Dauer sein - und das Hauptstadtteam seinen fünften Namen in vier Jahren erhalten. Hintergrund ist der am Donnerstag endgültig über die Bühne gegangene Verkauf des Franchises der bisherigen Besitzer Dan und Tanya Snyder an eine vom US-Geschäftsmann Josh Harris angeführte Investorengruppe. Die Gruppe hatte eine Summe von 6,05 Milliarden US-Dollar (rund 5,4 Milliarden Euro) gezahlt - so viel wie noch nie beim Verkauf eines NFL-Teams.

Wie "ESPN"-Investigativjournalist Don Van Natta Jr. am Freitag in der "Rich Eisen Show" berichtete, bestehe nun eine gute Chance, dass die Investorengruppe eine weitere Umbenennung inklusive Rebranding anstrebt, um "jeden Teil von Snyders Vermächtnis zu löschen". Unter Snyders Regentschaft hatte Washington in der NFL-Landschaft einen äußerst zweifelhaften Ruf - nicht nur wegen des sportlichen Misserfolg des Teams und der Kritik am Beinamen Redskins, sondern auch wegen Besitzer Dan Snyder. Dem Geschäftsmann wurde unter anderem das Befeuern einer toxischen Unternehmenskultur sowie sexuelle Belästigung einer Angestellten des Franchises vorgeworfen.

Nachdem eine unabhängige Untersuchung zu dem Ergebnis gekommen war, dass Snyder die Frau tatsächlich sexuell belästigt hat, wurde der 59-Jährige am Donnerstag zu einer Strafe von der NFL zu einer Strafzahlung von 60 Millionen US-Dollar verurteilt - einem Prozent des Verkaufspreises für das Team.

Die neue Führungsgruppe könnte nun das schlechte Image in Form einer weiteren Umbenennung - womöglich auch eines neuen Logos - ablegen wollen, so die Informationen des Reporters. Genährt wurde das Gerücht wenige Stunden später durch Basketball-Legende Magic Johnson, der der Investorengruppe um Harris angehört und damit neuer Mitbesitzer der Commanders ist. "Das steht alles zur Debatte", sagte der fünfmalige NBA-Champion auf Nachfrage in einem Interview der "Today Show".

Eine Namensänderung sei allerdings frühestens 2024 ein Thema, in der anstehenden Saison wird das Team definitiv noch unter dem Namen Commanders firmieren - immerhin ein bisschen Sicherheit für eine von Fragezeichen geprägte Franchise.