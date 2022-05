Andrea Petkovic ist bei den French Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 34 Jahre alte Darmstädterin verlor am Mittwoch in Paris gegen Viktoria Azarenka aus Belarus mit 1:6, 6:7 (3:7).

Vergeblich gekämpft: Andrea Petkovic unterlag Victoria Azarenka. IMAGO/Eibner