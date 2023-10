Nach VAR-Patzer bei Liverpool-Spiel: Verband bestraft Referee-Duo

Der völlig missglückte VAR-Check bei Liverpools Niederlage gegen Tottenham hat für zwei Beteiligte schnelle Konsequenzen.

Das Premier-League-Topspiel zwischen den Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool hielt am Samstagabend zahlreiche strittige Szenen bereit. Eine jedoch war eigentlich unstrittig: Luis Diaz brachte die Reds in der 35. Minute regelkonform mit 1:0 in Führung, doch erst hob der Linienrichter fälschlicherweise die Fahne, dann - noch schlimmer - korrigierte ihn der VAR nicht. Der Treffer wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt.

Mit weitreichenden Folgen: für die Liverpooler, die am Ende in doppelter Unterzahl unglücklich mit 1:2 verloren, und nun auch für diejenigen, die so schwer patzten. Am Sonntag gab der Schiedsrichter-Verband PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) bekannt, dass sowohl VAR Darren England als auch dessen VAR-Assistent Dan Cook von ihren weiteren Aufgaben an diesem Spieltag entbunden wurden.

England darf am Sonntag, Cook am Montag nicht ran

So darf England beim einzigen Sonntagsspiel zwischen Nottingham Forest und dem FC Brentford anders als geplant nicht als Vierter Offizieller mitwirken, Cook nicht als Linienrichter beim Londoner Duell zwischen dem FC Fulham und dem FC Chelsea am Montagabend.

Nach übereinstimmenden Medienberichten hatten England und Cook zwar die falsche Abseitsentscheidung erkannt, das Ergebnis aber nicht korrekt an Schiedsrichter Simon Hooper übermittelt, der deshalb davon ausging, die Fahne sei zu Recht gehoben worden, und entsprechend auf indirekten Freistoß für Tottenham entschied.

Noch am Samstagabend hatte die PGMOL den Patzer eingeräumt und von einem "menschlichen Fehler" gesprochen. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, der zuvor geklagt hatte, "noch nie ein Spiel wie dieses unter solch unfairen Bedingungen und verrückten Entscheidungen gesehen" zu haben, hatte sich von diesem Statement unbeeindruckt gezeigt: "Ist das hilfreich? Nein." Punkte bekomme seine Mannschaft dafür schließlich nicht.